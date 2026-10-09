Si sos gamer, no te podés perder esta serie de Netflix que se renueva en octubre + Agregar ámbito en









La producción, que se estrena a finales del mes, ofrece una historia marcada por mercenarios, venganza y redención.

La segunda entrega de este anime llega con una historia independiente, nuevos personajes y 10 episodios. Unsplash

Los fanáticos del gaming y el anime tienen una nueva cita para agendar. Esta serie, basada en uno de los videojuegos más importantes de la actualidad, tiene fecha confirmada para su llegada a Netflix y va a presentar una historia completamente nueva dentro de su universo.

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Estamos hablando de Cyberpunk: Edgerunners 2. La producción vuelve a estar a cargo de CD PROJEKT RED y el estudio japonés TRIGGER, aunque esta vez la propuesta cambia de protagonistas. La nueva entrega no sigue directamente la historia de David y Lucy, sino que presenta a un grupo diferente de personajes y una trama independiente de 10 episodios.

De qué trata la segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners La segunda temporada vuelve a llevar al público a Night City, pero con una historia que no exige haber visto la primera entrega. La producción fue planteada como una serie independiente, con un nuevo grupo de personajes que intenta sobrevivir en una ciudad dominada por las corporaciones, los implantes cibernéticos y el crimen.

Uno de los protagonistas es D, un nómada que emprende un camino marcado por la venganza. Su búsqueda lo lleva a acercarse a secretos corporativos que podrían tener consecuencias mucho mayores de las que esperaba. También aparece Weak, un antiguo referente entre los mercenarios de Night City que quedó atrás después de años de excesos. Ahora debe vivir sin cromo y encontrar una nueva razón para seguir adelante en un mundo que parece haberlo dejado de lado.

La historia va a girar alrededor de dos conceptos centrales: venganza y redención. La segunda temporada va a tener 10 episodios y mantendrá el tono adulto de la producción original. En esta oportunidad, la animación muestra una identidad renovada, aunque sigue bajo la dirección del estudio TRIGGER. El estreno está previsto para el 20 de octubre, exclusivamente en Netflix.

Reparto de la segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners Koki Uchiyama

Momoka Terasawa

Kentaro Tone

Akari Kit Tráiler de la segunda temporada de Cyberpunk: Edgerunners Una serie que amplía el universo de un icónico videojuego Cyberpunk: Edgerunners nació como una producción derivada de Cyberpunk 2077, el videojuego desarrollado por CD PROJEKT RED. La primera temporada se convirtió en uno de los proyectos animados más reconocidos vinculados a una franquicia de videojuegos y ayudó a ampliar el universo de Night City más allá del exitoso juego. La dirección queda en manos de Kai Ikarashi, mientras que Kanno Ichigo se desempeña como diseñador principal de personajes. La diferencia principal con la primera temporada está en la estructura. En vez de continuar la historia de los personajes que ya conocían los espectadores, esta nueva producción funciona como un relato independiente dentro del mismo mundo. Eso permite que la serie explore otros rincones de Night City y presente nuevos conflictos sin quedar atada a lo que pasó anteriormente. Al mismo tiempo, conserva los elementos que identifican a la franquicia: tecnología extrema, modificaciones corporales, corporaciones con enorme poder y personajes que buscan hacerse un lugar en una ciudad donde sobrevivir ya es un desafío.

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