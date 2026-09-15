Catriel y Paco Amoroso participarían del soundtrack oficial de GTA 6.

Una llamativa campaña en redes sociales insinuó quiénes son los artistas que se podrán escuchar en las diversas radios que formarán parte del videojuego de Rockstar Games.

A poco más de dos meses del lanzamiento oficial de Grand Theft Auto 6 , este martes comenzó una curiosa campaña impulsada por Rockstar Games junto a distintos artistas que parece anticipar novedades sobre el soundtrack que formará parte de las diferentes radios del videojuego. Entre los músicos que se sumaron a la iniciativa hay presencia argentina: Catriel y Paco Amoroso.

Durante las primeras horas del día, varios intérpretes comenzaron a publicar en sus redes sociales imágenes de los artes conceptuales característicos de la saga GTA . Las publicaciones, que mantienen el estilo visual de la franquicia, rápidamente despertaron especulaciones entre los fanáticos sobre una posible participación de estos artistas en la banda sonora de GTA 6.

En el caso de Catriel y Paco Amoroso , la cuenta oficial del dúo compartió un fragmento de una imagen en la que puede verse un yate ilustrado con el estilo característico de GTA . La publicación no incluyó mayores precisiones, pero los seguidores no tardaron en vincularla con el esperado videojuego y en especular con una posible colaboración musical.

Uno de los nombres que aportó una pista más concreta fue el rapero Travis Scott , quien publicó en su cuenta de Instagram la imagen de un tacón y acompañó el posteo con un mensaje en el que hizo referencia a su regreso a los videojuegos y mencionó a Rockstar Games .

Su publicación reforzó la posibilidad de que la campaña esté relacionada con GTA 6 y con la música que acompañará al título, aunque todavía no se conocen oficialmente todos los detalles sobre las canciones o artistas que formarán parte de sus radios.

Además de Catriel y Paco Amoroso y Travis Scott, también se sumaron a la campaña Keith Richards, Morgan Wallen, Future, Metro Boomin, Rauw Alejandro, PinkPantheress y Yung Lean, entre otros.

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Por el momento, Rockstar Games no confirmó oficialmente el listado completo del soundtrack de GTA 6. Sin embargo, las publicaciones realizadas durante este martes podrían formar parte de una estrategia para revelar progresivamente nuevos detalles sobre la música que tendrá el juego.

Según reportes, durante las próximas horas podrían aparecer nuevas imágenes vinculadas con otros artistas, por lo que la campaña todavía podría sumar más nombres antes del lanzamiento del videojuego.

El rol de las radios en la saga Grand Theft Auto

Las radios son uno de los elementos más icónicos de la saga GTA y cumplen un papel central en la ambientación de cada entrega. A lo largo de los años, sus distintas estaciones se caracterizaron por una amplia variedad de géneros y artistas, que acompañaron a los jugadores durante sus recorridos por los diferentes escenarios de la franquicia.

Por este motivo, la aparición de músicos en una campaña vinculada a GTA 6 rápidamente despertó la atención de los fanáticos, especialmente ante la posibilidad de que sus canciones formen parte de la selección musical del nuevo juego.

La saga ya contó con la participación de reconocidas figuras de la música, tanto con canciones incluidas en sus radios como en el rol de locutores de distintas estaciones. Entre ellos estuvieron Phil Collins, Michael Jackson, Snoop Dogg, Queen, Don Omar, Axl Rose, Iggy Pop, Daddy Yankee y Rosalía, entre otros.

Ahora, la posible incorporación de Catriel y Paco Amoroso marcaría la primera presencia argentina dentro del universo musical del videojuego.