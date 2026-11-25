El servicio eliminará las canciones a partir del 9 de diciembre, siendo la primera plataforma de música en streaming en prohibir por completo la música creada con Inteligencia artificial.

El servicio de música en streaming Tidal anunció el martes que prohibirá las canciones que considera generadas completamente por inteligencia artificial a partir del próximo mes, una medida que, según su director, "tendrá buena acogida tanto entre los artistas como entre los oyentes".

El servicio eliminará las canciones generadas por IA a partir del 9 de diciembre , convirtiendo a Tidal en la primera plataforma de música en streaming en prohibir por completo la música creada con IA. Esto ocurre casi cinco meses después de que Tidal anunciara que desmonetizaría cualquier canción generada con IA, obligaría a los artistas a etiquetar sus canciones como generadas o asistidas por IA y prohibiría las canciones con IA asociadas a "actividades fraudulentas", una categoría que incluye canciones que suplantan la identidad de artistas consagrados e intentos de "engañar a los oyentes".

"Pero ya basta, pues el 43% de las canciones que hemos recibido en los últimos 90 días han sido detectadas como generadas por IA . Hay que tomar medidas más drásticas", escribió Robert Andersen, responsable de Tidal en la empresa matriz Block, en un hilo de X el martes. "Comenzaremos a eliminar de nuestro catálogo todas las canciones generadas íntegramente por IA, y las verán desaparecer por completo a principios de año".

Andersen afirmó que el 96% de las canciones generadas por IA no reciben ninguna reproducción. Añadió que esta medida reducirá la plataforma de 29 millones de canciones y provocará que rechace entre 80.000 y 85.000 canciones al día.

Spotify y Apple Music y la música hecha con IA

Esta medida se produce mientras competidores como Spotify y Apple Music siguen probando estrategias para combatir el auge de las canciones generadas por IA que proliferan en sus plataformas, muchas de las cuales han sido calificadas como "basura" o "spam". Apple Music anunció que también comenzaría a etiquetar las canciones generadas o asistidas por IA en su plataforma, mientras que Spotify indicó que etiquetaría a los artistas que considerara creaciones de IA como una "Persona de IA".

Spotify anunció en una publicación de blog el mes pasado que también eliminó 50 millones de canciones basura o spam de las recomendaciones de los usuarios este año, tras haber eliminado por completo 75 millones de esas canciones de su catálogo. Esta revelación se produjo en el marco de varias actualizaciones sobre los esfuerzos de Spotify para combatir el spam generado por IA.

"Este trabajo aún no ha terminado", añadió Spotify. "La IA avanza a pasos agigantados, y los actores malintencionados se adaptan con la misma rapidez. Pero a medida que la IA hace que la música sea más accesible, creemos que los oyentes valorarán aún más el arte humano. Nuestra labor es convertir Spotify en el lugar donde lo encuentren".