La producción de A24 consiguió una recaudación millonaria y podría conseguir un logro histórico de los premios de Hollywood.

Nathan Fielder y Lance Oppenheim registraron los últimos días en libertad de una de las empresarias más controversiales de Silicon Valley.

Una de las grandes sorpresas cinematográficas del año llegó esta semana al país. Hablamos de “Puedes verlo todo” , una producción que consiguió competir en la taquilla estadounidense con películas de grandes presupuestos, pese a pertenecer a un género que habitualmente tiene una circulación comercial más limitada.

Dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, el largometraje de A24 retrata una investigación sobre uno de los mayores fraudes empresariales de Silicon Valley con recursos narrativos del suspenso psicológico. Su particular manera de abordar los hechos reales despertó elogios entre los críticos y un intenso debate en las redes sociales.

Bajo el título original You Can See Everything, el documental registra los últimos 34 días en libertad de Elizabeth Holmes , fundadora de Theranos, una empresa de biotecnología que llegó a estar valuada en US$9.000 millones.

La empresaria prometía revolucionar la medicina mediante un dispositivo capaz de hacer numerosos análisis clínicos a partir de unas pocas gotas de sangre. La tecnología nunca funcionó de la manera en que había sido presentada ante los inversores.

En noviembre de 2022, Holmes fue condenada a 11 años y tres meses de prisión por defraudar a quienes habían invertido cientos de millones de dólares en su compañía. Antes de entrar a la cárcel, la exejecutiva permitió que un equipo de producción registrara su vida junto a su pareja, Billy Evans, y sus dos hijos.

A partir de ese material, los directores construyeron un retrato que pone en discusión la personalidad de la empresaria y su relación con la verdad.

Por qué dicen que es perturbador

Buena parte del impacto de la producción está relacionado con la manera en que Nathan Fielder interviene frente a cámara. El director canadiense, conocido por las series The Rehearsal y Nathan for You, convierte sus conversaciones con Holmes en uno de los principales atractivos del largometraje.

Los realizadores incorporan elementos de ficción, comedia y suspenso que dificultan la separación entre las situaciones orgánicas y aquellas que fueron preparadas para las cámaras. Los primeros planos, los silencios y una fotografía que recupera elementos del cine policial permiten construir una atmósfera de incomodidad que se mantiene durante buena parte de sus casi tres horas de duración.

La carrera por el Oscar

El documental tuvo su estreno mundial en septiembre, durante una proyección sorpresa en el Festival de Cine de Telluride. Posteriormente, llegó a los cines estadounidenses el 16 de octubre. Durante su primer fin de semana consiguió recaudar US$15,6 millones en apenas 855 salas, uno de los mejores debuts comerciales de la historia del género.

Con un presupuesto de US$7 millones, la producción superó los US$100 millones de recaudación mundial durante el fin de semana del 21 de noviembre. El éxito también se trasladó a la temporada de premios. El pasado 8 de noviembre, la película ganó las cinco categorías en las que competía en los Critics Choice Documentary Awards, entre ellas mejor largometraje documental y mejor dirección.

A24 impulsa una campaña para que la producción consiga nominaciones en diferentes categorías de los Oscar 2027, entre ellas mejor película, dirección, montaje y fotografía. De conseguir un lugar entre las candidatas a mejor película, se convertiría en el primer documental de la historia nominado en la categoría principal de los Oscar.

Dónde ver “Puedes verlo todo”, el perturbador documental que hace récords y puede ganar un Oscar como mejor película

“Puedes verlo todo” se estrenó en los cines de Argentina el jueves 26 de noviembre. La producción tiene una duración de 174 minutos y ya forma parte de la cartelera de diferentes complejos cinematográficos del país, como Cinemark y Multiplex. Los horarios y la disponibilidad de entradas pueden consultarse a través de sus respectivas páginas oficiales.