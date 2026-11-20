Mario Casas prepara su regreso a Netflix con una película que busca convertirse en uno de los grandes estrenos de fin de año. El actor español vuelve al suspenso con una producción que reúne a varias figuras reconocidas y promete mantener la tensión hasta el último minuto.
Mario Casas regresa a Netflix con el thriller definitivo de fin de año: de qué trata y cuándo se estrena
El actor español vuelve a apostar por el suspenso con una película llena de misterio que promete sorprender a los espectadores.
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La nueva apuesta del streaming se titula "En nombre de otro" y tiene previsto su estreno mundial para el 11 de diciembre de 2026, justo antes de las fiestas.
De qué trata En nombre de otro
La historia comienza durante la mañana de Nochebuena, cuando un hombre se presenta en una comisaría y confiesa haber asesinado a dos personas. Sin embargo, durante su declaración deja abierta una posibilidad todavía más inquietante: las víctimas podrían ser tres.
Lo que inicialmente parece una confesión sencilla se convierte en un misterio para los investigadores, quienes intentan descubrir por qué el sospechoso decidió entregarse voluntariamente y qué pretende conseguir con sus palabras.
La situación se complica cuando su testimonio comienza a relacionarse con otro crimen que parecía estar resuelto, pero cuya explicación desafía toda lógica. A medida que aparecen nuevas pistas, los personajes se ven obligados a cuestionar sus certezas y enfrentarse a decisiones que podrían cambiar sus vidas.
Quiénes acompañan a Mario Casas en este nuevo fenómeno de Netflix
Uno de los grandes atractivos de "En nombre de otro" es el reencuentro de Mario Casas y Blanca Suárez, quienes ya habían trabajado juntos en producciones como "Fuga de cerebros", "El barco" y "El bar".
Además, la película cuenta con la participación del actor argentino Nicolás Francella y otras figuras reconocidas del cine español. El reparto está integrado por:
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Eduard Fernández
Blanca Suárez
Nicolás Francella
Alexandra Jiménez
Blanca Parés
Javier Beltrán
Marta Bayarri
Ana Wagener
El director detrás del éxito: por qué En nombre de otro promete romper récords
Detrás de esta nueva producción se encuentra Oriol Paulo, uno de los directores españoles más reconocidos por sus trabajos de suspenso y misterio. Su carrera incluye títulos como "Contratiempo", "El cuerpo", "Los renglones torcidos de Dios" y la miniserie "El inocente".
El cineasta se caracteriza por construir historias en las que las apariencias engañan y los giros argumentales obligan al espectador a replantearse lo ocurrido. Además, ya trabajó con Mario Casas en "Contratiempo" y "El inocente", dos de sus proyectos más conocidos.
En esta oportunidad, Paulo comparte el guion con Guillem Clua, mientras que la producción está a cargo de Juanita Films, compañía que fundó junto a Libertad Ribera.