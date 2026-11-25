Una selección de diez clásicos, de todos los géneros, para disfrutar en los días previos al 25 de diciembre.

Una selección de películas para disfrutar esperando la Navidad.

A un mes de la Navidad , la gente comienza a ponerse en modo festivo y las películas navideñas vuelven a ocupar un lugar central en las plataformas de streaming.

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Dentro de los títulos más emblemáticos aparece Mi pobre angelito , disponible en Disney+, una comedia que marcó a toda una generación y que aún hoy mantiene intacto su atractivo y al parecer podría tener una nueva secuela .

En la misma línea de clásicos indiscutidos se encuentra ¡Qué bello es vivir! , una obra atemporal que resume el espíritu navideño a través de valores como la solidaridad, la comunidad y la importancia de los pequeños gestos.

La Navidad también encontró su lugar en el cine de acción, con Duro de matar como máximo exponente. Ambientada en Nochebuena, la película protagonizada por Bruce Willis se convirtió con el tiempo en una elección habitual para estas fechas, demostrando que el espíritu navideño puede convivir con la adrenalina y el suspenso.

Es el clásico absoluto de Navidad. Humor familiar, nostalgia noventosa y una historia simple que funciona siempre. Kevin vs. los ladrones ya es parte del ADN navideño. Se puede ver en Disney+.

Duro de matar (Die Hard, 1988)

Aunque parezca extraño, es una película navideña. Transcurre en Nochebuena y redefinió el cine de acción. Ideal si querés Navidad con adrenalina. Se puede ver en Diseny+.

Disney

El Grinch (How the Grinch Stole Christmas)

Basada en el clásico de Dr. Seuss, El Grinch es una historia central del cine navideño porque aborda el costado menos idealizado de las fiestas: la soledad, el rechazo y el consumismo excesivo. Se puede ver en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video.

The Holiday (2006)

Cuenta con romance, paisajes invernales y clima cozy total. Perfecta para una Navidad tranquila, con amor y algo de melancolía. Se puede ver en Prime Video.

El expreso polar (The Polar Express, 2004)

Es visualmente impactante y con un mensaje fuerte sobre creer. Una experiencia navideña clásica, sobre todo para chicos. Se puede ver en Netflix o Prime Video.

El extraño mundo de Jack (1993)

Con una Navidad distinta, estética única y música inolvidable. Ideal si querés salir del molde tradicional. Se puede ver en Disney+.

Realmente amor (Love Actually, 2003)

Varias historias cruzadas, emociones fuertes y una banda sonora icónica. Resume el espíritu navideño desde distintos puntos de vista. Se puede ver en Prime Video.

Elf (2003)

Will Ferrell en su versión más entrañable. Comedia pura, inocente y muy navideña, ideal para ver en familia. Se puede ver en Disney+, Prime Video y Netflix.

Posee un 8.2 en IMDb Netflix

Klaus (2019)

Es una joya moderna, con una animación espectacular, historia emotiva y una reinvención inteligente del mito de Papá Noel. Se puede ver en Netflix.

Cuento de Navidad (A Christmas Carol, versión animada 2009)

Dickens en estado puro. Redención, espíritu navideño y reflexión. La versión animada suma impacto visual. Se puede ver en Disney+.