Sorpresa en el mundo del rock: Foo Fighters y Nine Inch Nails intercambian bateristas

Ahora, The Hollywood Reporter ha informado que Foo Fighters ha fichado a su nuevo baterista, Ilan Rubin de Nine Inch Nails . Esto se produce según fuentes anónimas, aunque cabe destacar que ni los Foo ni Ilan han confirmado la noticia.

Además de su trabajo con Nine Inch Nails, Ilan Rubin también grabó la batería para el álbum homónimo de Paramore de 2013 y actuó con Danny Elfman y más.

Josh Freese vuelve a Nine Inch Nails

Mientras tanto, Nine Inch Nails aparentemente ha confirmado la salida de Ilan Rubin de su formación y ha compartido una imagen del exbaterista de Foos, Josh Freese, con el mensaje "Vamos, carajo". Esto parece confirmar que Freese será el nuevo baterista de Nine Inch Nails.

Esto marcará la segunda etapa de Freese con Nine Inch Nails, ya que anteriormente se desempeñó como baterista de la banda entre 2005 y 2008, antes de ser reemplazado irónicamente por Ilan Rubin.

Freese ha comentado desde entonces sobre su regreso a Nine Inch Nails: "Dejar Nine Inch Nails a finales de 2008 fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Mi esposa y yo estábamos esperando nuestro tercer hijo, y sabía que necesitaba alejarme de la vida de gira para estar en casa con mi familia. NIN era una banda que me hacía bajar del escenario cada noche pensando: '¡Fue increíble! ¡Lo arrasamos!'. Y no era solo una sensación, era una certeza. Ese nivel de intensidad, orgullo y satisfacción después de cada concierto es algo que rara vez he experimentado en ningún otro lugar".

Continuó: "Ahora, volver de gira con Trent y el equipo, ayudándolos a hacer lo que mejor saben hacer noche tras noche, es algo que me emociona muchísimo. Volver a formar parte de esa energía es una sensación increíble. Si tienen la oportunidad de ver uno de estos conciertos en las próximas seis semanas, les prometo que serán inolvidables. Espero verlos por ahí".