El cantante admirado por los Beatles que murió con deudas de millones: la historia de Harry Nilsson

Supo inspirar a los artistas más importantes de los últimos 100 años, pero no pudo administrar sus finanzas y perdió millones.

El cantautor estadounidense, nacido en 1941 en Nueva York, también se dedicó a componer rock y pop, además de tocar el teclado. Su álbum de estudio debut, Spotlight on Nilsson, se lanzó en 1966, pero su carrera siguió de manera dinámica, sacó más discos en los siguientes años y alcanzó el puesto número 3 en los Estados Unidos con uno de ellos.

El ascenso de Harry Nilsson, el cantante que logró quedar en la historia

El neoyorquino, después de su álbum debut, quedó bendecido por el visto bueno de los de Liverpool y su carrera no hizo otra cosa que ascender. En el año 1971 alcanzó el puesto número 3 en los Estados Unidos, el 2 en Australia y el 4 en Reino Unido. Además de seguir sacando discos, al menos uno al año por una década, en 1980 consiguió el puesto número 1 con su sencillo "Without You".