Star+ presentó el primer tráiler de la temporada 3 de Only Murders in the Building

Only Murders in the Building.

Star+ presentó el primer tráiler de la tercera temporada de “Only Murders in the Building” , la aclamada serie de comedia protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez . Esta temporada contará con la participación especial de Meryl Streep y Paul Rudd .

Only Murders In The Building _ Nueva Temporada _ Tráiler Oficial Subtitulado _ Star+.mp4 Star+

“Only Murders in the Building” es de los co-creadores y escritores Steve Martin y John Hoffman (“Grace & Frankie”, “Looking”). Martin y Hoffman son productores ejecutivos junto a Martin Short, Selena Gomez, el creador de “This Is Us” Dan Fogelman y Jess Rosenthal. La serie es una producción de 20th Television, parte de Disney Television Studios.