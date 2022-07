“Stranger Things”: record de Netflix en el mundo

En vista del éxito, los hermanos Matt y Ross Duffer, sus creadores, ahora están concibiendo múltiples planes basados en la serie. En el marco del acuerdo con Netflix, han creado su propia productora Upside Down Pictures. Según publicó ayer Variety, entre los nuevos proyectos que tienen en desarrollo están trabajando en un spin off de “Stranger Things”, aunque los detalles exactos de la trama permanecen en secreto. Los Duffer han dicho que dicha serie no se centrará en personajes como Eleven o Steve Harrington. Además, se está preparando una obra de teatro ambientada en el mundo y la mitología de “Stranger Things”. “Matt y Ross tienen un talento”, dijo Ted Sarandos, CEO y director de contenidos de Netflix. “Lo suyo son los detalles: no es casualidad que ‘Stranger Things’ haya calado en el zeitgeist para convertirse en el fenómeno de la cultura pop que es hoy”.