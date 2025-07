Tom Holland adelantó nuevos detalles sobre la próxima película de "Spider-Man"

"Estoy absolutamente encantado y muy emocionado", dijo sobre volver a interpretar a Peter Parker, ahora desconocido para sus seres queridos tras el dramático final de Spider-Man: No Way Home. " Interpretar a Spider-Man es como pasar el rato con un viejo amigo . Y creo que tuvimos muchas limitaciones con lo que podíamos hacer en la última película debido a la Covid; rodamos toda la película en escenarios".

De qué trató la última película en solitario de Spider-Man

No Way Home, estrenada en 2021, comienza inmediatamente después de los eventos de la secuela de 2019, Spider-Man: Far From Home, que reveló la identidad de Peter Parker al mundo. En una película repleta de cameos, el Doctor Strange (Benedicto Cumberbatch) acepta lanzar un hechizo para borrar el conocimiento de la población sobre la verdadera identidad de Spider-Man, pero no antes de que salga terriblemente mal, presentando villanos de varios multiversos (y películas anteriores), así como el regreso triunfal de versiones pasadas del amigable héroe del vecindario, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Finalmente, para proteger al mundo del caos multiversal, Peter Parker debe permitir que el Hechicero Supremo complete el hechizo.

Con estreno previsto para el 31 de julio de 2026 , la película está dirigida por Destin Daniel Cretton, director de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, y con el regreso de los productores Amy Pascal y Kevin Feige, director de Marvel Studios. Zendaya retoma su papel junto a Holland, y se espera que la producción comience una vez que ambos hayan finalizado el rodaje de la esperadísima La Odisea de Christopher Nolan. Nuevos papeles aún no revelados serán interpretados por Sadie Sink de Stranger Things y Liza Colón-Zayas de The Bear.