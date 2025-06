Tras seis meses de temporada en Madrid, "Come from away" vuelve al Maipo

"Come from away", dirigida por Carla Calabrese, es ejemplo de la cantidad y claridad de producciones musicales de Argentina. En nuestro país hay más experiencia en hacer musicales y se nota en todos los rubros.

Carla Calabrese junto a Lucila Gandolfo, que se incorpora hoy al elenco de "Come from away".

P.: Algunos dicen que es una obra sobre algo foráneo y lejano, ¿cómo lo conectás con lo local y lo propio?

C.C.: Creo que los que dicen eso aún no la vieron. Si bien la historia real ocurrió en Canadá, el contenido del relato no es ajeno, ya no hay nada lejano en el mundo en el que vivimos hoy. Son historias que nos pertenecen como humanidad, se trata de la solidaridad de un pueblo de encontrar luz en la oscuridad. Esos temas nunca son ajenos como no lo son o no deberían ser las guerras, aunque ocurran a miles de kilómetros de distancia. Ya no podemos no reconocernos como humanidad y que somos interdependientes como raza y como civilización

P.: ¿Qué es lo que más atrapa al público y qué diferencias podés marcar entre el público español y el argentino?

C.C.: Creo que lo que más atrapa es el poder de la historia que con una agilidad que ya está plasmada desde la dramaturgia llega al público desde el minuto uno y toma al espectador en una montaña rusa de emociones , del principio hasta el final. Además la emoción potenciada por la música y la verdad de una historia real le aportan un magnetismo inmediato.

P.: ¿Cómo ves hoy la producción de teatro en argentina y la comedia musical en particular? ¿Cómo podés contrastarlo con Madrid?

C.C.: En Argentina la cantidad y claridad de las producciones musicales es inmensa, aquí tenemos una cartelera más extensa y más teatros entonces podemos disfrutar de más cantidad de obras, tenemos más experiencia en Argentina en hacer musicales y eso se nota en todos los rubros. España se está transformando de a poco en uno de los principales lugares en donde se pueden ver obras de Broadway en español y cada vez crece más la demanda de teatros y producciones en Madrid. Somos muy parecidos y hay muchos argentinos aportando experiencia en todos los rubros y trabajando en musicales en España hace mucho tiempo.

P.: ¿Cómo ves el teatro y la cultura hoy en nuestro país?

C.C.: Siento que nuestro teatro resiste todo. Que nuestros artistas tienen una resiliencia y un talento natural inquebrantables que se han sostenido ante toda adversidad económica con esfuerzo y pasión. Hay que seguir luchando por mantener nuestro nivel cultural en todo sentido. Los países con más crisis económicas son las que más necesitan tener vivo su arte, para compartir emociones, para pensar, reflexionar, identificarnos, vibrar y evolucionar