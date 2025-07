Scarlett Johansson se convirtió en la actriz más rentable de Hollywood tras el estreno de "Jurassic World: Renace"

Según datos de The Numbers, el éxito de su último éxito de taquilla ha catapultado a Johansson del tercer lugar al primero, superando a dos de sus coprotagonistas de toda la vida, Samuel L. Jackson y Robert Downey Jr .

Más impresionante es el hecho de que Johansson logró superar a ambas estrellas con sólo 36 películas, en comparación con las 71 de Jackson y las 45 de Downey.

Las películas más taquilleras de Scarlett Johansson

Muchos de los títulos más taquilleros de Johansson provienen directamente de su etapa como Natasha Romanoff/Black Widow en el UCM, con películas como Avengers: Endgame (2.700 millones de dólares), Avengers: Infinity War (2.000 millones de dólares), The Avengers (1.500 millones de dólares), Avengers: Age of Ultron ( 1.400 millones de dólares), Captain America: Civil War (1.100 millones de dólares), Captain America: The Winter Soldier (714 millones de dólares) e Iron Man 2 (621 millones de dólares). Su película en solitario, Black Widow de 2021, recaudó solo 379 millones de dólares, con un estreno obstaculizado por la pandemia .

La actriz también ha protagonizado títulos tan lucrativos como El libro de la selva (951 millones de dólares), Sing (631 millones de dólares) y Lucy (457 millones de dólares).