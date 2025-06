"Tres Cruces", un documental nacional sobre el abuso sexual en la Iglesia

Tres Cruces (1).png "Tres Cruces" cuenta con Sergio, Alexis y Carla, tres víctimas de abuso sexual eclesiástico en Argentina.

Y, por último, pero no menos importante, “Tres Cruces” cuenta con la voz de Carla, una mujer trans que representa su testimonio a través de una performance. “No he llegado a tener un resultado favorable con la Justicia porque han dado lugar a la prescripción. Visibilizar este tema desde el arte es lo único que me queda, es lo único que sé hacer, no sé otra forma de sanar”, dijo en el estreno. Aunque su denuncia al cura Emilio Lamas no se pudo ejercer de forma legal, a través de su proceso de transición y su activismo en el movimiento LGTBIQ+, Carla tomó el mando de su lucha, una tan íntima como política.

Aunque "Tres Cruces" busca darle voz a las víctimas, está protagonizado por el silencio. Cuando una infancia es destruida, las palabras no siempre alcanzan. Pero, aun así, como dijo el director, Sergio, Alexis y Carla ponen el cuerpo.

Tres Cruces (2).png Sergio, quien fue abusado por su tío sacerdote en Entre Ríos.

“No es una película que hable sobre la fe. Es una película que habla sobre una institución que está conformada por personas y que está muy equivocada en la forma en la que procede frente a este tipo de hechos”, afirmó Tomás Eloy Muñoz, productor del documental. Según relevamientos periodísticos, en los últimos 20 años hubo por lo menos 128 curas de la Iglesia Católica argentina denunciados por abusos. "Tres Cruces" aparece para visibilizar un hecho que, aunque pase el tiempo, no prescribe.