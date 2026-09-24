U2 anunció la fecha de lanzamiento de "Carnaval de Luz", su esperado nuevo álbum + Agregar ámbito en









Hoy la banda un adelanto del álbum, el divertido y enérgico primer sencillo "Silencio" cuyo video fue grabado en la Ciudad de México.

Se trata del primer material con música nueva en casi 10 años.

U2 anunció el lanzamiento de "Carnaval de Luz", su esperado nuevo álbum. Con fecha de lanzamiento prevista para el 13 de noviembre, este nuevo disco es el decimosexto álbum de larga duración de la banda.

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Producido por Jacknife Lee, esta colección de 12 canciones aborda temas como la espiritualidad, la amistad, la libertad y la perseverancia, y llega poco después de que el grupo lanzara por sorpresa dos EP de seis canciones a principios de este año: "Days Of Ash" y "Easter Lily".

Ambos EP siguieron el calendario litúrgico, al igual que este álbum, que se sitúa antes que ellos en la cronología, haciendo referencia al Carnaval, una celebración de la carne que precede a la Cuaresma, un período de reflexión y al renacimiento de la Pascua.

New album Carnaval de Luz available 13th November. “Silencio” out now. https://t.co/Fa2Hea7OrT pic.twitter.com/1U42yll9gD — U2 (@U2) September 24, 2026 Cómo es el nuevo disco de U2 Hoy la banda un adelanto del álbum, el divertido y enérgico primer sencillo "Silencio" cuyo video fue grabado en la Ciudad de México por Cliqua, Pasqual Gutiérrez y Raúl “RJ” Sánchez. Además de ser su primer álbum con material nuevo en casi una década, "Carnaval De Luz" también llega en el 50 aniversario de la formación de la banda e incluye "Torn", un dúo entre Bono y la fallecida Dolly Parton, en la que es su última actuación vocal grabada.

Otras colaboraciones provienen de Brian Eno, quien coescribió y proporcionó los sintetizadores para "Go (Carnaval De Luz)", Martin Garrix en "Glorify", Daniel Lanois en "Torn" y la producción adicional de Ryan Tedder.

Lista de canciones de "Carnaval de Luz" Go (Carnaval De Luz) La Reina Street Of Dreams The Mirror Maker (Rosalía) Superficiality If The World Is At War We Better Not Be Silencio The Greatest Show On Earth Glorify Midnight Sunshine Can’t Stop Us Now Torn (Feat. Dolly Parton)

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