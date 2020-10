Un Edén muy poco amigable

“Paraíso” empieza con una tremenda fiesta en una quinta paradisíaca cordobesa, a la que sigue tremenda resaca no tan celestial. La dueña de casa es una joven que se ha pasado un largo período en Europa y acaba de invitar a su ex novio, a quien no ve desde hace mucho. La pareja empieza las cosas lentamente, igual que la película, que se dedica más a las imágenes y los espacios silenciosos que a la intensidad dramática. El asunto es ninguno puede expresar fácilmente sus emociones, y cuando lo hacen terminan melodramáticamente mal. En el medio hay otra fiesta con música menos atractiva que la primera, aunque con los mismos resultados a la hora de la resaca y las montañas de colillas de cigarrillos observados por hormiguitas (una de las imágenes mas interesantes de “Paraíso”). El director Pablo Fala logra algunos buenos momentos en lo visual, pero narrativamente la película es errática y poco entretenida, algo que podría considerarse grave en un largometraje que apenas supera los sesenta minutos. Además de CINE.AR, “Paraíso” también se puede ver en la plataforma “Totalmente accesible” Teliú, que incluye audiodescripción para ciegos y subtitulado para sordos.