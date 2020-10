Un "Morrison Hotel" para volver a disfrutar

Estamos cerca de los 50 años de la muerte de Jim Morrison, pero ya se cumplió medio siglo de dos de los discos fundamentales de su legendaria banda, The Doors. Uno es este “Morrison Hotel”, y el otro el imbatible “L.A. Woman”, que ya está en proceso de remasterización y expansión, ojalá tan precisas como las del este disco ya listo para volver a ser escuchado. “Morrison Hotel” fue en su momento un cambio hacia una nueva maduración para un grupo que, luego de un inicio explosivo en 1967 que incluía hits mundiales como “Light My Fire”, también tenía una de las composiciones más extensas, poéticas y oscuras de la historia del rock, “The End”. Luego de un turbulento 1969, con Morrison demandado por obscenidad en un show, y el disco anterior “The Soft Parade” mal recibido, el tecladista Ray Manzarek y el guitarrista Robby Krieger reinventaron el sonido Doors con toques blues y potencia rockera, empezando por una de las canciones mas populares del álbum, “Roadhouse Blues”. Pero además hay nuevos sonidos psicodélicos en temas como “Ship of Fools” y “Waiting For The Sun”. El mismo productor del disco original, Bruce Botnick, estuvo a cargo de esta reedición de lujo, un álbum doble con el remaster de las grabación de 1970 por un lado, y 19 outakes inéditos por otros de las mismas sesiones, que son un descubrimiento para saber como los Doors iban construyendo sus canciones en estudio.