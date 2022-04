Sucedió en Uruguay: secuestraron a la mamá y a la tía de Yao Cabrera

Lo cierto es que ante revuelo en el lugar, con el movimiento de varios patrulleros dando vueltas y rastrillando la zona, las dos mujeres habrían sido liberadas. Los hechos habrían sido confirmados por una de las mujeres a la policía uruguaya, por lo que desde esta madrugada la fiscalía de Toledo trabaja en el tema bajo la más absoluta reserva.

Cabrera compartió información al respecto desde sus redes: "Como es de público conocimiento, mi madre y mi tía fueron secuestradas anoche en Uruguay. Ellas fueron liberadas. La cabeza no me da para explicar nada ahora. No dormí en toda la noche. Sólo quería llevar tranquilidad. Más tarde hablaré. Tengo miedo por mi vida".

Hace unos meses Yao Cabrera vivió otro confuso episodio al caer del tercer piso de su casa. Así, cuando salió de terapia intensiva y los médicos le dieron el alta del hospital de Carlos Paz el joven reapareció en las redes una vez que volvió a su casa y contó cómo se siente.

“Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias por el apoyo a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive, a los que me querían ver muerto”, comenzó su relato. “Quiero decirles que estoy un poco asustado con lo que pasó y que por el momento no voy a dar declaraciones de lo sucedido”, continuó mediante las historias de Instagram.