Krysten Ritter se une a la segunda temporada de la serie "Daredevil: Born Again", repitiendo el papel de Jessica Jones

Krysten Ritter repetirá su papel de la superheroína convertida en detective privada Jessica Jones en el Universo Cinematográfico de Marvel al ser elegida para la segunda temporada de Daredevil: Born Again de Marvel Television.

La incorporación de Ritter, quien se unió a la estrella de Daredevil, Charlie Cox , en el escenario para la revelación, es un impulso para Born Again, que oficialmente incorpora personajes y actores de las series de Marvel de la era de Netflix (que no fueron hechas por Marvel Studios) al UCM.

Born Again ha tenido un excelente rendimiento en Disney+, con el final de temporada subiendo de audiencia, según fuentes internas. La serie también ha impulsado las temporadas de Netflix, que ahora también se transmiten exclusivamente en Disney+.

"La gente la veía como una cuarta temporada, no como una primera", comentó Brad Winderbaum, director de televisión y animación de Marvel, en declaraciones al portal The Hollywood Reporter antes de la presentación.

Winderbaum señaló que la reacción del público ha sido intensa, desde el discurso hasta los videos y el arte creado por fans. "Nos ha dado la confianza para seguir ofreciendo la muestra anualmente en el futuro", dijo.

El ejecutivo permaneció en silencio sobre si otros actores y personajes de la era de Netflix, especialmente Mike Colter como Luke Cage y Finn Jones como Iron Fist, aparecerían en el futuro.

“Se trata de no apresurarse y contar la mejor historia”, evadió el tema. “Sí, es emocionante pensar en la interacción de los personajes, pero se trata de las razones. A veces lo hemos hecho muy bien, a veces nos hemos apresurado. La historia tiene que marcar el camino”.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again retomará la trama tras el final de la primera, en el que el capo Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) consolidó violentamente su poder, lo que llevó a Matt Murdock (Cox) a pasar a la clandestinidad y a buscar aliados para resistir a Fisk y su grupo de trabajo antijusticieros. Jones formará parte de ese grupo de aliados.

Marvel y sus series de televisión

Marvel ha estado recalibrando su estrategia televisiva, y Daredevil representa ese nuevo modelo. La compañía tuvo un debut televisivo espectacular con una serie de miniseries protagonizadas por estrellas de renombre que habían aparecido, principalmente, en sus películas taquilleras de gran presupuesto. Trató las series como tales, evitando el proceso tradicional de desarrollo televisivo y ni siquiera produciendo pilotos. Además, inundó el sector con numerosos títulos que dificultaron que el público pudiera seguirles el ritmo. Daredevil cambió de rumbo durante su producción, ya que Marvel adoptó un modelo de desarrollo más tradicional.

Este año es el año de transición, con Daredevil presentando la nueva serie y las otras dos de Marvel: Ironheart, la serie de seis episodios producida por Ryan Coogler que se estrena el 24 de junio, y Wonder Man, que constará de ocho episodios de 30 minutos, que representan series creadas antes del cambio. La compañía adoptará una estrategia de espera para ver si estas series tendrán segundas temporadas.

Marvel ahora quiere desarrollar y centrarse en series con "temporadas", con una o dos series de acción real y dos series animadas al año. Y, en muchos casos, no contarán con los actores más famosos de los Avengers.

“Producir series con nombres famosos dificultó mucho producir segundas temporadas; los márgenes de ganancia en televisión son menores”, dijo Winderbaum. “De cara al futuro, ¿significa esto que no tendremos grandes nombres de los Avengers? No. Puede que no sean el personaje principal de la serie, pero aún pueden aparecer”.

"Deberías poder ver estas series por separado, sin conocer la historia completa del UCM", admitió Winderbaum. "Pero si no está conectada, rompe con lo que hace del UCM lo que es".