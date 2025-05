La vida de Madonna llegará a Netflix con una serie biográfica producida por Shawn Levy

La serie de televisión se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que aún no está claro en qué período de la carrera de décadas de Madonna se centrará. Aun así, Garner sigue comprometida (es famosa su aparición junto a Madonna en el escenario durante la gira Celebration de la cantante en diciembre de 2023) y todo indica que la estrella de Ozark probablemente interpretará a Madonna, sujeto a disponibilidad, ya que no tiene contrato.

Madonna-Julia-Garner.webp Madonna y Julia Garner, la actriz que se pondría en la piel de la cantante.

La vida de Madonna llega a la pantalla

Al asociarse con Netflix y uno de los productores de televisión más prolíficos del servicio de streaming, Levy, quien está detrás de programas como el gran éxito Stranger Things y las series limitadas The Perfect Couple y All the Light We Cannot See, representa un gran paso para llevar la historia de Madonna a la pantalla, algo que le apasiona desde hace años.

“Quiero transmitir el increíble viaje que la vida me ha llevado como artista, música, bailarina, un ser humano, tratando de abrirse camino en este mundo”, dijo cuando se anunció la película de Universal en 2020.

Madonna se mantuvo comprometida con la idea y en noviembre pasado insinuó en Instagram que podría estar pasando de una película biográfica a una serie de televisión sobre su vida.

Certificada como la artista musical femenina con mayores ventas en la historia, Madonna ha vendido 400 millones de discos en todo el mundo y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008.