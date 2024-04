Zulma Lobato habló de su presente y reveló que no le alcanza para comer

Zulma Lobato reapareció tras varios meses alejada de los medios y lanzó declaraciones que preocupan. Reconoció que no llega a fin de mes y que debido a esto se le dificulta comprar alimentos, lo que la llevó a tomar una drástica decisión: comer una vez al día.

En diálogo con Splendid AM 990, la mediática aseguró que necesita trabajo urgente, y en lo posible sea en el teatro o la TV, ya que es su gran anhelo. “Muchas veces me voy a la cama sin comer”, remarcó, ya que la jubilación no le alcanza para cubrir todos sus gastos.