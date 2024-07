Caso Loan: la jueza reinstaló el secreto de sumario y aprobó un careo entre Laudelina Peña y Antonio Benítez

La jueza aprobó un careo entre Laudelina y Antonio Benítez, tíos de Loan

El careo se llevaría a cabo en dos etapas. En una primera instancia se trataría de la desaparición del menor, donde el detenido sostuvo que se perdió, mientras que Laudelina aseguró que "se lo llevaron". Por otro lado, se enfocarían en la relación laboral que habría existido entre Benítez y María Pérez Caillava y Carlos Pérez.

El tío de Loan asegura que ese vínculo no existió, mientras que la imputada afirma que sí. Al mismo tiempo, se aclaró que no es obligatorio que estén frente a frente.

La abogada de Laudelina, Mónica Chirivin, se refirió a esta medida en diálogo con C5N y aseguró que si su clienta no quiere realizar el careo, no está obligada a hacerlo. "La defensa tiene que prestar conformidad, no yo, sino Laudelina. Si no quiere hacer el careo, no se hace. Así lo establece el Código Penal", explicó.