Se conocieron nuevos detalles del acusado de asesinar a Catalina Gutiérrez: "Es macabro"

Sin embargo, el momento que más escalofríos le provoca a Gutiérrez al recordarlo es cuando las autoridades les informaron sobre el hallazgo del cuerpo de su hija. En ese instante, el presunto femicida, que se encontraba con ellos, abrazó a la madre de la víctima a modo de consuelo. "Solo una mente demencial podría haber hecho esto. Es una cosa espantosa, es macabro”, sostuvo el padre de Catalina.

Quién es Néstor Soto, el único acusado del crimen de Catalina

Néstor Daniel Aguilar Soto tenía la misma edad que la víctima. Se conocieron en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) donde ambos cursaban la carrera de Arquitectura.

El joven oriundo de Bariloche, Río Negro, ciudad en la que su madre se desempeñaba como funcionaria municipal, había viajado a Córdoba al finalizar el secundario para continuar allí con sus estudios.

Néstor Soto - femicidio Catalina.jpg El joven era amigo de Catalina desde hacía tres años, según contó Marcelo Gutiérrez, padre de la víctima.

Según reveló Marcelo, el padre de la víctima, el joven había visitado la casa en varias ocasiones incluso cenado con ellos, es decir, no era un extraño para ellos. “Tengo un dolor, se me parte el alma y no lo entiendo”, admitió el reconocido arquitecto cordobés durante la primera entrevista que brindó al noticiero de El Doce TV.

“Es alguien desquiciado que no merece vivir en este mundo”, sentenció el arquitecto desconcertado por lo ocurrido.

Además, tras conocerse el crimen de Catalina y la detención de Soto, una vieja acusación en contra del joven de 21 resurgió en las redes sociales. Una usuaria de X manifestó haber cursado los últimos años del secundario con el acusado en el colegio Don Bosco de Bariloche y haber sufrido acoso por parte de su compañero en un campamento que realizó la institución en aquel momento.