Florencia Aroldi: "Escribir esta obra fue como constelar desde el teatro"

Florencia Aroldi: Mi mamá propuso hacer una actualización del texto de mi papá que a su vez surge de la obra “El andador”. Entonces que el tema sea la paternidad y el texto de mi padre, que escribió cuando yo no había nacido, lleva a algo extra cotidiano, porque la palabra va mucho más allá del autor o su época, y contiene a la persona, mi papá. Quise reencontrarme con mi padre sobre el escenario y esta obra es la respuesta a un poema que escribió. El sabía que no le quedaba mucho tiempo y me imagina a mi, que tenía tres años en ese momento, hasta mis 16 años. A mis 14 años escribí una poesía que se llama “Prestame tu sueño” también. Esta obra no es biodrama, pero como todo, toma elementos de la vida real. Cuenta la llegada de Florencia, de 30 y pico de años, sin una profesión clara, trabajando de algo que no le gusta, y recibe la llegada de su padre. Esta vez el Flaco le dice que se está olvidando los nombres de sus personajes, las letras de sus tangos, y la contagia, le presta su sueño de vitalidad. Florencia se resiste aunque logra tener en el escenario lo que no tuvo en la vida, mientras recibe llamados a la vida de parte de su madre. Es un homenaje a mi padre y mi madre, que quedó a sus 28 años con dos hijos inculcándonos el amor hacia él. Es agradecimiento por su legado en la cultura, teatro y la pasión por la escritura. Los padres nos enseñan también con sus acciones y con sus vidas.