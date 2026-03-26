Advierten que el atraso del dólar podría acentuarse, pero no descartan riesgos de corrección abrupta

Los economistas encuentran motivos para que el peso siga fortalecido en el marco de mayor oferta de divisas en los próximos meses. La dinámica inflacionaria será un factor clave a futuro.

La apreciación cambiaria llegó para quedarse, al menos en el corto plazo. Economistas advierten que , con la llegada de la cosecha gruesa, se incrementará la oferta de dólares , mientras que la guerra en Medio Oriente , con la suba en el barril de petróleo colaborará en mejorar aún más la balanza energética. Pese a esto, la inflación recrudece, y la city se pregunta si hay riesgo de corrección abrupta en el tipo de cambio.

Para PPI en el corto plazo podría continuar la apreciación cambiaria , apoyado por dos variables que pesan en una mayor oferta de divisas: por un lado, la inminente liquidación de la cosecha gruesa y, por el otro, el salto en los precios del petróleo que anticipa un incremento de las exportaciones de crudo.

Al respecto, indicaron que se prevé un incremento de las exportaciones de crudo de hasta u$s5.000 millones versus 2025, si el Brent promedia los u$s90,7 por barril de marzo (llegó a u$s112,4 el viernes). Del lado de la demanda, remarcaron que las importaciones promedio de los últimos cuatro meses bajaron a u$s5.350 millones, contra los u$s7.200 millones en septiembre y octubre, producto del adelantamiento preelectoral y la menor actividad económica actual, lo cual puede dar alivio a la balanza comercial en este contexto.

A su turno, el economista Amilcar Collante , en charla con Ámbito , destacó que el sector externo tuvo un shock de precios muy importante en minerales, energía y, en parte, en agro. "Esto posibilitaría continuar con compras del BCRA mayores sin mover el dólar oficial (en torno a $1.400). Ante esto, es esperable que compras promedien los u$s150 millones diarios y se mantenga el dólar quieto ".

Dólares Imagen: Freepik

Dólar en calma: ¿hay riesgo de corrección?

Por su parte, Leonardo Anzalone, desde CEPEC, en diálogo con Ámbito señaló que "hoy hay más factores que empujan a un dólar contenido que a una suba, pero con matices". Por el lado de la oferta, también cree que los próximos meses juegan a favor: "Empieza a aparecer la cosecha gruesa y el contexto internacional también ayuda, ya que el salto del petróleo mejora los términos de intercambio. A eso se suma que algunas importaciones se están abaratando, lo que también afloja la presión externa. Todo esto implica más dólares en el margen".

Sin embargo, adviertió, esto no será permanente. "La cosecha tiene una ventana y el petróleo depende de un escenario muy volátil", expresó y añadió que hay que tener en cuenta la inflación: "Se viene moviendo cerca del 3% mensual y no termina de bajar. Si el tipo de cambio no acompaña, se sigue generando atraso y eso después corrige con mucha fuerza".

Anzalone subrayó que el tipo de cambio real multilateral está casi en valores de diciembre 2023, previo a la devaluación del 118%. "Por eso, en el corto plazo el dólar puede seguir tranquilo o incluso algo más débil. Pero más adelante va a depender de si estos flujos se sostienen y, sobre todo, de lo que pase con la inflación", profundizó.

A su turno, también en charla con este medio, el economista Gustavo Ber, consideró que "se aceleraría la oferta por la liquidación de la cosecha gruesa, y ello presionaría en este escenario económico-financiero más a la baja al dólar". En este marco, sugirió que el equipo económico podría optar "por una baja la tasa en busca no sólo de evitar una profundización de la apreciación cambiaria sino también contribuir a reactivar el crédito privado, y así mejorar consumo y la actividad económica".