Guerra de Medio Oriente EN VIVO: Israel desata una nueva ofensiva en Irán pese a los dichos de Donald Trump sobre un posible acuerdo

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Pakistán se posiciona como mediador y confirma que Irán analiza una propuesta de EEUU

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Pakistán confirmó su rol como canal de mediación entre Estados Unidos e Irán y aseguró que Teherán está evaluando la propuesta de 15 puntos presentada por Washington para poner fin al conflicto. La iniciativa se discute en medio de la escalada militar que ya lleva semanas en Medio Oriente.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, explicó que los intercambios entre ambas potencias se realizan a través de la diplomacia de su país. Según indicó, los mensajes continúan circulando por canales indirectos mientras Irán analiza el contenido del plan estadounidense.

Dar también señaló que otros países como Turquía y Egipto participan en el respaldo a esta iniciativa diplomática. “Pakistán continúa plenamente comprometido con promover la paz y continúa haciendo esfuerzos para asegurar la estabilidad en la región”, afirmó, en un contexto donde los intentos de negociación avanzan sin resultados concretos hasta el momento.