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26 de marzo 2026 - 10:02

Guerra de Medio Oriente EN VIVO: Israel desata una nueva ofensiva en Irán pese a los dichos de Donald Trump sobre un posible acuerdo

israel ataque iran
Por AFP

El conflicto en Medio Oriente sigue con nuevos ataques, tensiones en Ormuz y repercusiones globales. Seguí minuto a minuto las últimas novedades.

La guerra entra ya en el inicio de su cuarta semana y su impacto en el comercio mundial - sobre todo en la industria petrolera - comienza a generar las primeras reacciones efectivas de diversos actores del conflicto. En paralelo, los ataques cada vez más se concentran en sectores civiles, en particular en plantas de energía, gasíferas e incluso cerca de plantas nucleares, lo que genera el temor mundial por un accidente que afecta a miles de personas.

Este sábado, más de 20 países se pronunciaron a favor de sumar sus esfuerzos para garantizar el paso seguro en el estrecho de Ormuz, el principal canal de transporte marítimo de crudo.

La medida responde a una condena contundente a las acciones de Irán, tras limitar la navegación en esta ruta clave para el suministro de energía a escala global desde que inició el conflicto el 28 de febrero.

Irán no afloja sus ataques a las embarcaciones. En respuesta, Trump envió un ultimátum al país persa: destruirá sus instalaciones eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas.

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Pakistán se posiciona como mediador y confirma que Irán analiza una propuesta de EEUU

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Pakistán confirmó su rol como canal de mediación entre Estados Unidos e Irán y aseguró que Teherán está evaluando la propuesta de 15 puntos presentada por Washington para poner fin al conflicto. La iniciativa se discute en medio de la escalada militar que ya lleva semanas en Medio Oriente.

El ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, explicó que los intercambios entre ambas potencias se realizan a través de la diplomacia de su país. Según indicó, los mensajes continúan circulando por canales indirectos mientras Irán analiza el contenido del plan estadounidense.

Dar también señaló que otros países como Turquía y Egipto participan en el respaldo a esta iniciativa diplomática. “Pakistán continúa plenamente comprometido con promover la paz y continúa haciendo esfuerzos para asegurar la estabilidad en la región”, afirmó, en un contexto donde los intentos de negociación avanzan sin resultados concretos hasta el momento.

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Israel lanza ataques masivos en Irán pese a los dichos de Trump sobre un posible acuerdo

ataque a iran

Israel atacó distintos puntos de Irán, pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistiera en que Teherán quiere negociar el fin de la guerra. La ofensiva se produjo en medio de un conflicto que ya lleva casi cuatro semanas y que sigue escalando en toda la región.

El ejército israelí describió la operación como “una serie de ataques a gran escala”, que incluyeron zonas como la ciudad central de Isfahán. En paralelo, Irán respondió con el lanzamiento de misiles que activaron las sirenas en el centro de Israel, incluyendo Tel Aviv y partes de Jerusalén, en los primeros ataques detectados en más de 14 horas.

Trump sostuvo que existen conversaciones en curso, aunque Irán lo niega. “Ellos están negociando, por cierto, y quieren llegar a un acuerdo con muchas ganas. Pero tienen miedo de decirlo, porque temen ser asesinados por su propia gente”, afirmó. Sin embargo, el canciller iraní, Abás Araqchi, respondió que su país “no tiene la intención de negociar”, mientras fracasan las iniciativas diplomáticas y crece la tensión en Medio Oriente.

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La guerra con Irán merma la popularidad de Benjamín Netanyahu, que maniobra para evitar elecciones anticipadas

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, intenta evitar elecciones anticipadas mediante la aprobación urgente del presupuesto estatal antes del 31 de marzo. La guerra con Irán no fortaleció su posición política y las encuestas anticipan un escenario adverso para su coalición, que podría perder la mayoría parlamentaria.

La legislación israelí establece que, si el presupuesto no se aprueba a tiempo, se convocan elecciones en un plazo de 90 días. Ante ese escenario, Netanyahu aceleró su tratamiento en el Parlamento y negocia contrarreloj con sus aliados para garantizar los votos necesarios.

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Bitcoin tambalea hasta los u$s69.000, mientras persiste la incertidumbre por la guerra

bitcoin

El mercado de las criptomonedas permanece en vilo por el futuro de las acciones de EEUU e Israel contra Irán, mientras que se espera una desescalada del conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto, Bitcoin (BTC) apenas se sostiene en la franja de los u$s69.000.

La criptomoneda reina pierde 2,9%, hasta la zona de los u$s69.455,55. En tanto, Ethereum (ETH) sigue esa línea y cae 4,9% hasta los u$s2.076,88, y entre las altcoins resalta las pérdidas de Solana (-5,1%) y Dogecoin (-5,4%).

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Guerra: los gestores de reservas ven oportunidades en los bonos

Por Jorge Herrera

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La guerra en Irán reintrodujo el riesgo geopolítico en el contexto macroeconómico global y los gestores de reservas internacionales se ven obligados a replantear la cartera, sobre todo, en renta fija. Hasta ahora, el conflicto impulsó los precios del petróleo e introdujo la posibilidad de que la volatilidad inflacionaria se mantenga elevada durante más tiempo del previsto por los mercados a principios de año. Si bien, esto no implica necesariamente que la inflación vaya a acelerarse de forma sostenida, sí complica las perspectivas de las tasas de interés. De ahí que la suba de los precios de la energía ya llevó a algunos economistas y jugadores del mercado a reconsiderar el momento oportuno para los recortes de tasas en varias economías desarrolladas, ya que los bancos centrales podrían preferir pausar los ciclos de flexibilización monetaria hasta que las implicaciones inflacionarias del conflicto sean más claras.

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Israel asegura que mató al comandante naval iraní Alireza Tangsiri, responsable de las operaciones en el estrecho de Ormuz

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Israel confirmó la muerte de Alí Larijani y Gholamreza Soleimaní tras un ataque nocturno en Teherán dirigido contra la cúpula del régimen iraní, en una operación que, según las Fuerzas de Defensa, también alcanzó a otros altos mandos vinculados a estructuras de seguridad y represión.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron que el bombardeo tuvo como blanco al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Alí Larijani, y al comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimaní. Ambos murieron en el mismo operativo, de acuerdo con la confirmación oficial difundida por el ejército israelí.

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Irán evalúa la propuesta de alto el fuego, pero niega diálogo con EEUU

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Irán revisa un plan estadounidense de alto el fuego, aunque asegura que no mantiene conversaciones directas con Washington. Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que los líderes iraníes “están desesperados por llegar a un acuerdo” para poner fin a casi cuatro semanas de combates, en un momento de creciente tensión económica y humanitaria global.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que no existe un diálogo formal con Estados Unidos, aunque se han intercambiado mensajes mediante intermediarios. “Los mensajes que se transmiten a través de nuestros países amigos y nuestra respuesta declarando nuestras posiciones o emitiendo las advertencias necesarias no se llaman negociación ni diálogo”, señaló en una entrevista con la televisión estatal.

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