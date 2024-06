Bonos soberanos vs. obligaciones negociables: cuál seduce al mercado ante la incertidumbre política

La aprobación de la ley Bases tuvo un impacto indudable sobre los bonos nominados en dólares . Pero la euforia no fue desmedida. Pues tal como señala Consultatio Financial Services en su último informe, “ los globales todavía están un 8,2% promedio por debajo de los máximos de este año registrados en los últimos días de abril ”.

Sin embargo, la ralentización del ritmo de compra por parte del Banco Central (BCRA), junto a la determinación con la que algunos funcionarios todavía defienden el cepo y “contradiciendo lo acordado con el FMI” “abre dudas que hasta hace poco no estaban”, desliza Consultatio, por lo que el mercado recuerda que todavía hay una deuda pendiente.

Y es que en el corto plazo “todavía quedan definiciones importantes en el Congreso con importantes implicancias para los objetivos fiscales del Gobierno". Por ello “será clave que Diputados rechace las modificaciones que el Senado realizó sobre el paquete fiscal”, asegura Mazza. Asimismo, el mercado sigue de cerca el tratamiento que recibe el nuevo proyecto de movilidad jubilatoria en la Cámara Alta que, de aprobarse, tendría un costo de aproximadamente 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) sobre las arcas del Estado.

Desde una perspectiva más estructural, asegura el estratega, si las compras del BCRA no repuntan rápidamente, “el Gobierno habrá perdido un pilar fundamental para acumular reservas”. Y eso se traduce en que: “menores reservas es igual a menor capacidad de repago, por lo que el atraso cambiario podría tener un impacto muy negativo sobre las paridades soberanas”.

En ese contexto, los analistas consultados por Ámbito coinciden en que parecería ser un buen momento para rotar cartera hacia la deuda corporativa, que es mucho menos volátil y paga Tasas Internas de Retorno (TIRs) cercanas al 8,0% anual. Veamos qué opinan los expertos de la city.

Rotación de carteras a ONs

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, comenta a este medio que el “rally de los soberanos se frenó un poco”, producto tanto de la incertidumbre en materia política como por menores flujos de liquidación de exportaciones totales, “algo que presionó sobre la brecha cambiaria” y lo cual marca que “el mercado sigue esperando por un delivery más firme en materia de política económica para pensar en que se destrabe el valor en los soberanos".

En este contexto, Franco considera que para inversores conservadores o moderados podría haber valor en “desarmar parcialmente posiciones en soberanos hacia corporativos de alta calidad que experimentarían menor volatilidad” de darse un aumento de dicha incertidumbre, en sintonía con lo planteado por Mazza.

El optimismo por los soberanos se mantiene

Adrián Yarde Buller, estratega jefe de Facimex Valores, analiza que la dinámica de mayo mostró de manera “muy clara” que los inversores estaban preocupados por la falta de avances en el Congreso. Así, los datos macro que se conocieron “fueron excelentes, incluyendo la intervención cambiaria del BCRA que cerró el mejor mayo de la historia".

Para Yarde Buller, la aprobación de la ley Bases va a ser un catalizador importante en ese sentido, permitiendo al mercado mirar de nuevo la dinámica de las variables macro y los avances que está haciendo el equipo económico en la corrección de los desequilibrios. En ese contexto, desde Facimex siguen priorizando los “bonos soberanos, ya que siguen sobrecastigados y deberían seguir recuperándose si avanza la corrección de los desequilibrios, especialmente cuando arranque el proceso de levantamiento de los controles cambiarios”.

Para el estratega, el universo de bonos corporativos quedó sobrevalorado en comparación con la curva soberana y provincial, “con algunos casos puntuales, comenzando a verse sobre valuados incluso al compararlos contra otros créditos corporativos de la región”.

En tanto, Federico Victorio, de Inversiones Andinas, comparte una mirada similar al respecto y opina que “no hay un driver o una señal de alarma, en particular para los bonos soberanos” que no sea lo que habitualmente pasa en un país y en un mercado, “muy influenciado por la política”.

mercados acciones finanzas inversiones vivo dolar

Para Victorio, más allá de la volatilidad propia de este tipo de instrumentos en un país que enfrenta cambios profundos, lo que el mercado mira es la macro: “acumulación de reservas, déficit fiscal, voluntad y compromiso de pago de las obligaciones, evolución del riesgo país”, entre otros. Todas variables que han derivado en un “rally fantástico en estos seis meses, más allá de algunas correcciones que hubo en las últimas semanas”.

No obstante, Victorio destaca que es importante entender que los bonos son instrumentos para perfiles agresivos, pues están expuestos a mucha volatilidad, “donde quizás las semanas en las que hay más ruido político corrigen un 10% en dólares” y por eso es que justamente es muy importante diversificar muy bien las carteras y tener también exposición a otros instrumentos de renta fija como Obligaciones Negociables, Bonos Provinciales, cedears y acciones.

Y agrega que “las ONs pueden resultar interesantes no solo para diversificar, sino también para perfiles conservadores que busquen mantener el valor del capital y rendir en moneda dura sin estar expuesto a tanta volatilidad”.

Un sector seduce al mercado

María Moyano, Institucional Sales Trader de Adcap, desliza que los bonos corporativos que seducen al mercado son los que recientemente se vieron beneficiados con el aumento de tarifas de generación eléctrica.

“Específicamente, durante la última semana se autorizó el aumento del 25% del precio de la energía base. Esa es una muy buena noticia”, comenta la estratega, sobre todo para Pampa Energía y Central Puerto, quienes tienen una parte importante de su generación bajo ese esquema.

¿Qué Obligaciones negociables mira el mercado?

Franco del Grupo SBS opina que ONs de empresas como Pampa, Transportadora de Gas del Sur, Arcor o Vista pueden ser alternativas atractivas en este contexto. Aunque destaca que de darse una profundización de la “normalización económica” seguiría habiendo valor en los bonos soberanos en dólares a mediano plazo, en línea con los demás analistas.

Victorio, por su parte, recomienda la YMCID de YPF, la ON CRCJD y YMCJD, “que son las preferidas de Inversiones Andinas”, incluso comparte opciones más conservadoras como VSCPD al 7,5% es una oportunidad interesante si se analiza lo que rinden créditos AAA comparables. Por último, para los más audaces, el estratega plantea a la MCAD ó MSSED rindiendo por encima del 10% que pueden ser una opción interesante para diversificar también, aunque, recomienda no tener más del 10% de la cartera aquí.

Yarde Buller, de Facimex, asegura que, “si bien estamos sugiriendo mantener una mínima exposición a corporativos en las carteras de renta fija en dólares”, dentro de ese universo vemos atractivo relativo en YPF Luz 2026 (YFC2O), Pampa Energía 2026 (MGC9O), TGS 2025 (TSC2O) y Genneia 2027 (GNCXO).

Según lo planteado por los analistas, los bonos soberanos hard dollar siguen siendo los grandes favoritos en la pulseada contra las ONs. Esto porque hay margen para que, según el Gobierno, avance en el saneamiento de los desequilibrios económicos, extienda la buena performance que puso el freno en las últimas semanas. Sin embargo, la deuda corporativa se erige como un instrumento ideal para quien busque no estar expuesto al vaivén político de la Argentina.