Wall Street rompe récords, celebra la contención del riesgo global y anticipa recortes de la Fed

Los máximos flamantes confirman la plena vigencia del mercado bull que nació allá por octubre de 2022. Los peligros son más que evidentes. Pero lo que no mata, fortalece. Y el rally actual sacó fuerzas de flaquezas, en todo momento, desde que la Bolsa tocó piso el 7 de abril por culpa de la obsesión del presidente por los aranceles. Ese fue el verdadero día de la liberación. El temor a una catástrofe inminente obligó a la Casa Blanca a suspender por tres meses (hasta el 9 de julio) la aplicación de los aranceles recíprocos. Esa primera marcha atrás, puso a la Bolsa adelante. Fue el escalón inicial de la recuperación. La clave fue advertir que la guerra comercial había tocado su límite, por más que la disputa continúe (y con Trump, la guerra de guerrillas no termine nunca).

Acuerdo por EEUU-China: la Bolsa lo vio primero

La Bolsa anticipó el viraje hacia la paz antes siquiera que el secretario Bessent pactase con China en Ginebra. Lo hizo alimentado por los flujos incesantes del inversor minorista y a contramano del escepticismo tenaz, y las posiciones cortas, de los profesionales. De ahí, la suba espectacular de las cotizaciones. Extraordinaria complacencia, dijo Jamie Dimon, el CEO de J.P. Morgan. Pero si la recuperación se sostuvo y avanza hacia nuevas cumbres es porque también exhibió notable presciencia. Esta semana, sin ir más lejos, se anunció por tercera vez el arreglo con Beijing. El secretario de Comercio, Lutnick, aseguró que el documento ya se firmó (aunque no se lo difundió). Pero no hacen falta las constancias legales. La sartén por el mango no la tiene EEUU con su control sobre los semiconductores sino la hegemonía china en la provisión de minerales raros, y la dependencia crítica de la industria en todo el mundo. Xi Jinping, por fortuna, no quiere más fricciones en el comercio. Y un Trump así condicionado, tampoco. Es lo que la Bolsa vio primero.