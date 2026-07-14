Debilitamiento global del dólar impulsa a las monedas y bolsas latinoamericanas

La inflación en EEUU se moderó más de lo esperado en junio, lo que redujo las expectativas de recorte de tasas de la Fed y debilitó al dólar. La mayoría de las monedas y bolsas de América Latina respondieron con ganancias.

Debilitamiento global del dólar: El retroceso del billete verde impulsó las monedas y bolsas latinoamericanas.

La mayoría de las principales monedas y bolsas de América Latina operaban en alza el martes, impulsadas por el retroceso global del dólar tras un dato de inflación en Estados Unidos que redujo las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed en su próxima reunión de política monetaria.

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El IPC de Estados Unidos se moderó más de lo previsto en junio, con una suba interanual del 3,5% frente al 4,2% de mayo, que había representado el mayor incremento desde abril de 2023. Los datos fueron publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

De esta manera, los operadores estiman ahora que hay un 15% de probabilidades de que se produzca una subida de un cuarto de punto en las tasas en la próxima reunión de la Fed, frente al 35% que se barajaba antes del informe, pero siguen otorgando un 70% de probabilidad de un alza en septiembre.

El índice dólar, que compara al billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas, retrocedía alrededor de un 0,6% tras el dato de inflación.

El peso mexicano cotizaba en 17,43 unidades, con una ganancia de un 0,50%, en un mercado también atento a noticias sobre la situación en Medio Oriente. El principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integran las 35 empresas más líquidas del mercado mexicano, subía un 0,94%.

Los analistas priorizan ON argentinas en dólares, bajo Ley Nueva York y con predominio del sector energético, para reinvertir los pagos de Bonares y Globales y distribuir los cobros durante el año.

El real brasileño escalaba un 1,28%, a 5,07 unidades por dólar, mientras que el índice Bovespa de la bolsa B3 de Sao Paulo avanzaba un 0,51%, a 176.616,16 puntos.

En Argentina, el peso mayorista ganaba un 0,41% a 1.477 por dólar, moviéndose en su piso histórico de 1.495 unidades en la apertura, junto al accionar del banco central (BCRA) que suma divisas a diario para reforzar sus reservas internacionales. El índice accionario S&P Merval trepaba un 1,03% por compras puntuales tras recientes tomas de utilidades.

El peso chileno sumaba un 0,39%, a 926,20 por dólar impulsado, además, por un avance en los precios del cobre, la mayor exportación del país. En tanto, el principal índice de la bolsa de comercio de Santiago, el IPSA, subía un 0,38%.

El peso colombiano, sin embargo, se depreciaba un 0,41% a 3.253 unidades por dólar, aunque se mantenía cerca de máximos de siete años; en tanto que el índice accionario MSCI COLCAP de la bolsa retrocedía un 0,22%.

La moneda peruana, el sol, se apreciaba un 0,29% a 3,3960 unidades por dólar. En tanto que la Bolsa de Lima mejoraba un 1,76%.