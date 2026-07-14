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14 de julio 2026 - 09:51

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 14 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial supera los $1.500 este lunes 13 de julio. En paralelo, el riesgo país está a punto de quebrar un nivel simbólico clave por debajo de los 400 puntos básicos. Por su parte, los ADRs operan con mayoría de subas de hasta 3%, y los bonos soberanos en dólares cotizan con leves bajas, tras el pago de cupones por u$s2.500 millones, mientras los inversores siguen de cerca la escalada de tensión en el estrecho de Ormuz.

Este martes, el INDEC da a conocer la inflación de junio y se conoce también el dato de inflación de EEUU. Además, se espera definiciones de la Reserva Federal y se dan a conocer los resultados de los principales bancos americanos como J.P Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Well Fargo y Citigroup.

Las importaciones de petróleo de China se desplomaron 41% en junio y alcanzaron su nivel más bajo en diez años

La caída estuvo motivada por la débil demanda interna y las restricciones a la exportación de productos refinados impuestas en el contexto bélico. Las importaciones de gas natural crecieron un 3,7% interanual en junio, aunque el primer semestre cerró a la baja.

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Mientras avanza con las privatizaciones, el Gobierno aprobó los presupuestos de ARSAT y Nucleoeléctrica

El Ministerio de Economía aprobó los presupuestos 2026 de Nucleoeléctrica, ARSAT, COVIARA y AGP, con superávit financiero proyectado para las cuatro empresas públicas

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El INDEC da a conocer la inflación de junio, con la expectativa de que quiebre el 2%

El IPC de CABA, que sirve como termómetro de la inflación nacional, se ubicó en el 1,8% en junio. Se destacaron aumentos en gastos de vivienda, tarifas del transporte público, y el costo de las cuotas de medicina paga.

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Deuda: ¿Luis Caputo no sale porque no quiere, o no puede?

Los mercados voluntarios de deuda internacionales continuaron abiertos el mes pasado, y en particular para países de economías emergentes. Pero las nuevas condiciones del mercado pueden complicar el futuro accionar del equipo del “Toto” en cuanto a potenciales colocaciones.

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Dólar futuro: estiman que la posición vendida del BCRA aumentó casi u$s1.000 millones en poco más de un mes

La intervención para controlar el dólar se expandió, elevando el interés abierto en futuros a u$s3.879 millones. La búsqueda de cobertura se intensifica en invierno.

Por Solange Rial

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 14 de julio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.508,83 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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