Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 14 de julio

El dólar oficial supera los $1.500 este lunes 13 de julio. En paralelo, el riesgo país está a punto de quebrar un nivel simbólico clave por debajo de los 400 puntos básicos. Por su parte, los ADRs operan con mayoría de subas de hasta 3%, y los bonos soberanos en dólares cotizan con leves bajas, tras el pago de cupones por u$s2.500 millones, mientras los inversores siguen de cerca la escalada de tensión en el estrecho de Ormuz.