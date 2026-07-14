Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 14 de julio

El dólar oficial supera los $1.500 este lunes 13 de julio. En paralelo, el riesgo país está a punto de quebrar un nivel simbólico clave por debajo de los 400 puntos básicos. Por su parte, los ADRs operan con mayoría de subas de hasta 3%, y los bonos soberanos en dólares cotizan con leves bajas, tras el pago de cupones por u$s2.500 millones, mientras los inversores siguen de cerca la escalada de tensión en el estrecho de Ormuz.
Las importaciones de petróleo de China se desplomaron 41% en junio y alcanzaron su nivel más bajo en diez años
La caída estuvo motivada por la débil demanda interna y las restricciones a la exportación de productos refinados impuestas en el contexto bélico. Las importaciones de gas natural crecieron un 3,7% interanual en junio, aunque el primer semestre cerró a la baja.