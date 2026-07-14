La bolsa de Corea del Sur perdió un cuarto de su valor desde sus máximos: ¿hay chances de recuperación?

El KOSPI llegó a subir más de 116% en el año, pero tras una caída cercana al 9% quedó 25% por debajo de su pico reciente. Deutsche Bank advierte que el mercado enfrenta una disyuntiva entre acciones subvaluadas y expectativas de ganancias excesivamente optimistas.

La bolsa de Corea del Sur , que había sido una de las grandes revelaciones de 2026, entró en una fase de fuerte corrección y volvió a exhibir la elevada volatilidad que viene caracterizando al mercado asiático durante el año.

El índice KOSPI llegó a acumular una suba de 116,3% en 2026 antes de iniciar un retroceso pronunciado desde sus máximos recientes . Tras una caída diaria de 8,95%, el indicador quedó 25,3% por debajo del pico alcanzado en junio, aunque todavía conserva una ganancia acumulada de 61,5% en lo que va del año.

El movimiento no se limitó al índice principal. El KOSPI 200, que agrupa a un universo más amplio de compañías, había llegado a avanzar 144% hasta el 22 de junio y actualmente muestra una suba de 78% , lo que implica que perdió casi la mitad de las ganancias que había acumulado durante el rally.

En un informe reciente, Deutsche Bank sostuvo que la corrección dejó al mercado surcoreano con múltiplos de valuación significativamente más bajos, incluso a pesar de que las expectativas de ganancias para las compañías continuaron mejorando.

El banco destacó que el ratio precio-beneficio esperado para 2027 del KOSPI 200 cayó desde 9,4 veces a comienzos de año a 8,2 veces en el máximo de junio y actualmente se ubica en apenas 6,1 veces. Para la entidad, el recorrido del mercado en 2026 fue “un viaje absolutamente extraordinario” para los inversores, por la combinación de un rally explosivo, una corrección abrupta y un fuerte ajuste en las proyecciones de resultados empresariales.

Sin embargo, el punto central del análisis pasa por determinar si las acciones quedaron excesivamente baratas tras la caída o si las estimaciones de ganancias están reflejando un escenario demasiado optimista, impulsado por el fuerte aumento de los precios de las memorias.

El índice KOSPI llegó a acumular una suba de 116,3% en 2026

Deutsche Bank remarcó que las proyecciones de beneficios para 2027 se triplicaron en lo que va del año, una dinámica que explica parte del entusiasmo previo, pero que también alimenta las dudas sobre la sostenibilidad de esas expectativas.

La brusca caída del mercado surcoreano no responde a un único factor, sino a una combinación de elementos que deterioraron el apetito por el riesgo en las últimas semanas.

Por un lado, los inversores comenzaron a revisar las elevadas valuaciones del sector tecnológico y, en particular, de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. En Wall Street crecieron las dudas sobre si las millonarias inversiones que están realizando gigantes como Microsoft y Meta podrán traducirse en ganancias acordes a las expectativas, lo que derivó en una fuerte toma de ganancias sobre el segmento de semiconductores.

En ese contexto, empresas emblemáticas de Corea del Sur como Samsung Electronics y SK Hynix quedaron bajo presión. De hecho, la caída del 15% de SK Hynix, pese a haber presentado sólidos resultados y debutado recientemente con ADR en Wall Street, fue interpretada por analistas como un clásico movimiento de "sell the news" (vender con la noticia), acelerando las ventas en todo el mercado.

A este escenario se sumó el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La amenaza de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial— impulsó una fuerte suba del precio del crudo por encima de los U$S80 por barril y reavivó los temores a un rebrote inflacionario global. Como consecuencia, aumentó la búsqueda de activos refugio y se profundizó la salida de capitales de los mercados emergentes, incluido el surcoreano.

El derrumbe de SK Hynix aceleró la corrección

La corrección tuvo como principal protagonista a SK Hynix, una de las mayores fabricantes mundiales de memorias, que sufrió una caída histórica del 15% en la bolsa de Seúl tras su reciente debut en Wall Street. Según Ignacio Mieres, head of research de la plataforma de inversiones XTB, el retroceso se produjo en un contexto de valuaciones muy exigentes y creciente incertidumbre sobre los próximos resultados corporativos.

El analista señaló que en el mercado circuló un informe que estimaba que las ganancias de la compañía podrían ubicarse cerca de un 8% por debajo de las expectativas de los inversores, lo que aceleró las ventas. La presión sobre SK Hynix terminó arrastrando al conjunto del mercado y contribuyó a una caída cercana al 9% del KOSPI en la jornada.

Para Mieres, el movimiento respondió en gran medida a una toma de ganancias después del fuerte rally y del elevado optimismo acumulado en torno al sector tecnológico y de memorias. Además, advirtió que el incremento del apalancamiento entre los inversores amplificó la magnitud de la corrección.

Un mercado en una encrucijada

Tras la fuerte baja, el mercado surcoreano quedó en una situación ambigua: por un lado, las valuaciones lucen considerablemente más bajas que hace apenas unas semanas; por otro, las expectativas de ganancias continúan siendo excepcionalmente elevadas.

La clave para las próximas ruedas será determinar si la corrección fue simplemente un ajuste técnico dentro de un mercado que aún mantiene una ganancia superior al 60% en el año, o si marca el inicio de una etapa más prolongada de revisión de expectativas en uno de los mercados que más había brillado en 2026.