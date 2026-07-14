El dólar en "modo mundial": volumen de operaciones contenido, mientras el agro demora la liquidación

Tras la volatilidad de junio, el mercado de cambios atraviesa jornadas de escasa actividad. Operadores atribuyen parte de la calma al Mundial de fútbol, mientras las ventas de soja siguen por debajo del promedio histórico y limitan el ingreso de divisas.

Luego de un junio marcado por una mayor volatilidad cambiaria , el mercado de cambios comenzó julio con un ritmo muy distinto. Las ruedas transcurren con menor volumen negociado y una actividad que operadores vinculan, al menos en parte, al efecto "Mundial" que parece haber reducido la participación de los inversores en las mesas de dinero.

La menor intensidad se refleja tanto en el mercado oficial como en el resto de los segmentos del mercado cambiario (FX), donde los volúmenes negociados se mantienen muy por debajo de los registrados semanas atrás. Pero a la cautela de los inversores se suma un factor clave para el mercado cambiario: el ritmo de liquidación del complejo agroexportador continúa por debajo de lo esperado.

" Lo que veo es que está entre niveles de u$s500 millones y u$s700 millones diarios, pero no hay volúmenes extraordinarios. El volumen no solo del FX sino del mercado en sí; hay días que prácticamente no hay movimiento y eso lo atribuyo al Mundial. Tampoco se ve que se esté liquidando", explicó a Ámbito el operador Leonardo Svirsky.

En línea con Svirsky, el economista Federico Glustein coincide en que es casi "nula" la movilidad del FX por el Mundial como factor intradiario pero agregó: "Creo que tiene más relación con una menor oferta estacional del agro, productores reteniendo mercadería, expectativa de aceleración de tipo de cambio y tasas en pesos y cierta demanda privada de cobertura".

"Los productores han vendido hasta la fecha solo el 42/43% de la producción total, una cifra sensiblemente inferior al 52% registrado en el mismo período del año pasado sumado a que el último dato fuerte es que el complejo agroexportador liquidó u$s3.007 millones en junio, un 12% más que en mayo, pero 18% menos que en junio de 2025, marcado por adelantos ante cambios en régimen exportador", completó.

Hacia adelante, señaló que quedan por liquidarse u$s13.000/u$s16.000 millones en el segundo semestre, "concentrando parte en julio-agosto como un flujo razonable, mientras que hacia septiembre-octubre empiezan a pesar más la retención del productor y la expectativa electoral/cambiaria".

La liquidación: "tibia", pese a precios

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Agricultura, las ventas de soja alcanzaban 21 millones de toneladas al primero de julio. Un informe de Max Capital, elaborado sobre la base de las estimaciones de producción de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), señala que ese volumen representa apenas el 40,8% de la producción esperada, ocho puntos porcentuales por debajo del promedio de las últimas seis campañas para esta época del año, que se ubica en torno al 49%.

Este retraso explica en parte la menor oferta de divisas que observa el mercado durante las últimas semanas. No obstante, el flujo de dólares provenientes del agro continúa siendo relevante. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo cerealero-oleaginoso liquidó u$s15.768 millones hasta junio, aunque el monto todavía se ubica por debajo de los u$s18.303 millones registrados en igual período del año pasado.

La menor liquidación frente a 2025 responde, en buena medida, a cuestiones de base de comparación. Durante el primer semestre del año pasado estuvo vigente una reducción transitoria de los derechos de exportación que incentivó las ventas anticipadas por parte de los productores y elevó significativamente el ingreso de divisas.

A ello se sumó la eliminación temporal de retenciones aplicada en septiembre de 2025, que aceleró la liquidación de exportaciones en ese momento, pero redujo el flujo disponible para los meses posteriores. Ese adelantamiento impactó especialmente durante el último trimestre del año pasado y se extendió hasta los primeros meses de 2026.

En esa línea, Max Capital sugiere que "los productores no parecen tener apuro por vender y podrían estar esperando un tipo de cambio más favorable o mejores precios internacionales antes de fijar precio".

El precio acompaña, pero los productores no aceleran las ventas

Más allá del retraso en la liquidación, el contexto de precios ofrece incentivos para vender. La soja volvió a acercarse a los u$s440 por tonelada, su nivel más alto desde mayo, impulsada por un incremento de la volatilidad en los mercados internacionales.

Sin embargo, esa mejora todavía no se tradujo en una aceleración significativa de la comercialización. En contraste, el maíz mostró un mayor dinamismo. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que las operaciones correspondientes al maíz tardío encadenaron una segunda semana consecutiva de crecimiento. Los negocios alcanzaron unas 800.000 toneladas semanales, elevando el volumen comercializado a 31,42 millones de toneladas.

Este retraso explica en parte la menor oferta de divisas que observa el mercado durante las últimas semanas

Aun así, el mercado continúa mostrando una baja cobertura comercial. Según la entidad, solo el 42% de la cosecha ya fue comercializado y apenas el 27% tiene precio fijado, la proporción más baja para esta etapa de la campaña desde que existen registros comparables, en la campaña 1994/95.

Mientras tanto, el mercado cambiario permanece en pausa. Con un agro que todavía no acelera plenamente las ventas y un menor nivel de actividad entre los operadores, las primeras ruedas de julio transcurren con escaso volumen, en una dinámica que muchos en la city ya bautizan con el término "efecto Mundial".