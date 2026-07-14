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14 de julio 2026 - 10:02

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 14 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina completa este martes su última práctica antes de enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

La Selección argentina completa este martes su última práctica antes de enfrentar a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

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El equipo de Lionel Scaloni tendrá su último entrenamiento en Atlanta antes de la semifinal. Luego de la práctica, el entrenador brindará una conferencia de prensa y podría dar pistas sobre la formación.

La Selección argentina realizará este martes su última práctica en Atlanta antes de enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El plantel ajustará los últimos detalles de cara al encuentro del miércoles, en el que buscará un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

Tras el entrenamiento, tres futbolistas hablarán con los medios de comunicación y, desde las 20 (hora de Argentina), Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa. Se espera que el entrenador responda consultas sobre el estado del plantel y la posible formación para el duelo ante los ingleses.

Durante la jornada del lunes, Scaloni comenzó a trabajar algunos movimientos tácticos, aunque evitó dar indicios sobre el equipo titular. La práctica de este martes será la última oportunidad para definir la alineación que saldrá a buscar el pase a la final frente a Inglaterra.

No es un partido más

Por Diego "Chavo" Fucks

Enviado Especial a EEUU.- Más allá de la versión de que los chinos inventaron el fútbol, para muchas generaciones los inventores de nuestro juego favorito fueron los ingleses. De hecho, varios equipos de Inglaterra vinieron a jugar a la Argentina y eran recibidos como quienes venían a desparramar sabiduría y enseñarnos todo lo que crearon y nuestros primeros equipos —Alumni y Quilmes, por ejemplo— y la Selección argentina estaban llenos de apellidos anglo.

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Lionel Scaloni vs Thomas Tuchel: dos estilos opuestos por un lugar en la final del Mundial 2026

La semifinal del Mundial 2026 entre la Argentina e Inglaterra no solo enfrenta a dos selecciones con historia y rivalidad, sino también a dos entrenadores con estilos completamente opuestos. Por un lado, Lionel Scaloni, símbolo de la calma y la reconstrucción futbolística. Por el otro, Thomas Tuchel, un técnico de impacto inmediato, carácter volcánico y obsesión por el resultado.

El cruce en Atlanta pondrá frente a frente dos modelos de conducción que marcaron el camino de sus equipos hasta esta instancia. Solo uno llegará a la final, pero ambos ya dejaron su sello.

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Tribunas diferenciadas y plateas mixtas, la propuesta de Argentina para un partido de alto riesgo con Inglaterra

Argentina e Inglaterra protagonizarán este miércoles un duelo de alto impacto en el Mundial 2026. Con una rivalidad marcada por la historia futbolística y política, ambas selecciones jugarán la semifinales, en un choque que tendrá la atención global. Dados los antecedentes de enfrentamientos entre las hinchadas, la FIFA, a propuesta del Gobierno nacional, ordenó cambios en los accesos al estadio de Atlanta.

Este lunes se llevaron a cabo una serie de reuniones de coordinación en el Centro Internacional de Cooperación Policial (IPCC), en Leesburg, Virginia. Participaron el Jefe de Evaluación y Análisis de Riesgos de FIFA, representantes del FBI, de la Policía de Georgia (Atlanta), de la Policía de Inglaterra, el Comisario Mayor Alejandro Eboli, de la División de Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el Director Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos de la República Argentina, Franco Berlin.

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Barcelona prepara una nueva oferta por Julián Álvarez para intentar destrabar la negociación con Atlético de Madrid

Julián Álvarez habló sobre su futuro y le envió un guiño al Barcelona

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Barcelona decidió mejorar la oferta por Julián Álvarez y volverá a intentar convencer al Atlético de Madrid para quedarse con el delantero argentino. El club blaugrana entiende que su primer acercamiento no alcanzó para abrir una negociación formal y apunta a avanzar con la operación antes de finalizar el mes.

El atacante surgido en River Plate continúa siendo la principal prioridad del Barça para reforzar su delantera luego de la salida de Robert Lewandowski. En la institución catalana mantienen el optimismo sobre el futuro de las conversaciones, aunque reconocen internamente que será necesario realizar un esfuerzo económico mayor para acercarse a las pretensiones del equipo rojiblanco.

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Quién es Ismail Elfath, el árbitro de la MLS que dirigirá la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026

La histórica semifinal que jugarán Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 ya tiene terna arbitral. El partido será dirigido por el estadounidense Ismail Elfath y los líneas serán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins.

A 48hs del duelo que se jugará el próximo miércoles 15 de julio desde las 16hs en el Mercedes-Benz Stadium, la FIFA confirmó que Elfath será en encargado de impartir justicia en un encuentro de alto voltaje en el que la campeona del mundo se enfrentará a los ingleses, una selección con la mantiene una rivalidad que excede lo futbolístico.

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Cuándo jugará Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina venció este sábado por la noche a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y logró acceder a las semifinales. Los de Lionel Messi se enfrentarán contra Inglaterra, que superó a Noruega.

La selección nacional se impuso por 3 a 1 en el tiempo suplementario. Alexis Mac Allister abrió el partido con un gol en el primer tiempo. Los suizos lo empataron con un tanto de Ndoyé y obligaron a que el encuentro se defina en el alargue. Allí, con uno más por la expulsión de Emboló, Argentina logró la victoria gracias a un golazo de Julián Álvarez y un tercer tanto de Lautaro Martínez.

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Lionel Scaloni no muestra sus cartas y la formación ante Inglaterra aún es una incógnita

Lionel Scaloni todavía no resolvió el once titular ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Lionel Scaloni todavía no resolvió el once titular ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

La Selección argentina se enfrentará ante Inglaterra, el miércoles a las 16 horas, por un lugar en la final del Mundial 2026. Este lunes, los dirigidos por Lionel Scaloni se entrenaron por última vez en Kansas, ciudad en donde estaba la base Albiceleste, y aun ningún jugador tiene su puesto asegurado, excepto Lionel Messi.

En cuanto a lo que fue el partido ante Suiza, el técnico estaría pensando en dos cambios para el partido ante los ingleses por la forma que tienen de jugar: entraría Gonzalo Montiel por Nahuel Molina, arriesgando la parte ofensiva pero centrándose en la defensa, y Nicolás González por Alexis Mac Allister, para tener más velocidad por el costado izquierdo, zona que suele explotar el equipo de Thomas Tuchel.

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