Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 14 de julio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni vs Thomas Tuchel: dos estilos opuestos por un lugar en la final del Mundial 2026

La semifinal del Mundial 2026 entre la Argentina e Inglaterra no solo enfrenta a dos selecciones con historia y rivalidad, sino también a dos entrenadores con estilos completamente opuestos. Por un lado, Lionel Scaloni, símbolo de la calma y la reconstrucción futbolística. Por el otro, Thomas Tuchel, un técnico de impacto inmediato, carácter volcánico y obsesión por el resultado.

El cruce en Atlanta pondrá frente a frente dos modelos de conducción que marcaron el camino de sus equipos hasta esta instancia. Solo uno llegará a la final, pero ambos ya dejaron su sello.

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