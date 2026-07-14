Selección argentina, EN VIVO: la jornada del martes 14 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina realizará este martes su última práctica en Atlanta antes de enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. El plantel ajustará los últimos detalles de cara al encuentro del miércoles, en el que buscará un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.
No es un partido más
Enviado Especial a EEUU.- Más allá de la versión de que los chinos inventaron el fútbol, para muchas generaciones los inventores de nuestro juego favorito fueron los ingleses. De hecho, varios equipos de Inglaterra vinieron a jugar a la Argentina y eran recibidos como quienes venían a desparramar sabiduría y enseñarnos todo lo que crearon y nuestros primeros equipos —Alumni y Quilmes, por ejemplo— y la Selección argentina estaban llenos de apellidos anglo.