El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el dato de inflación de junio, que se prevé que perfore el 2% por primera vez en 10 meses. La variación de los alimentos sería moderada, ya que la carne se mantuvo estable y si bien las verduras aumentaron, las frutas compensaron ese avance con bajas.
El INDEC da a conocer la inflación de junio, con la expectativa de que quiebre el 2%
El IPC de CABA, que sirve como termómetro de la inflación nacional, se ubicó en el 1,8% en junio. Se destacaron aumentos en gastos de vivienda, tarifas del transporte público, y el costo de las cuotas de medicina paga.
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El índice de precios al consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como termómetro de la inflación nacional, se ubicó en el 1,8% para el sexto mes del año. Se destacaron aumentos en gastos de vivienda, tarifas del transporte público, y el costo de las cuotas de medicina paga.
Como había anticipado Ámbito, el aumento de salarios y bono de los encargados de edificios repercutieron directamente en las expensas y costos de vivienda. En transporte, en tanto, el aumento de los boletos de colectivos y subte, sumado al tarifazo en trenes (+15% a mediados de junio) aportaron a un incremento de 2,1% en esta categoría, ubicándose sensiblemente por encima del promedio.
Los estacionales además volvieron a jugar a favor en junio con un aumento del 0,1% en CABA, y a pesar de la suba del 5,9% en verduras, la baja en pasajes de avión y prendas de vestir, compensaron ese incremento.
Proyección de inflación para junio
El relevamiento de expectativa del mercado (REM) proyectó la inflación se ubicaría en 2%. Rocío Bisang, economista de GMA Capital, señaló a este medio que si se extrapola el dato de CABA a la variación nacional, el IPC se ubicaría en 1,7%, levemente por debajo de lo esperado para este mes.
Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal, remarcó que al utilizar los ponderadores de bienes y servicios del IPC nacional del INDEC, el dato mensual estimado para junio queda en 1,7% mensual.
EcoGo cerró su previsión de inflación en 1,9%, al igual que C&T Asociados y Equilibra. La Fundación Libertad y Progreso, por su parte, ubicó el IPC apenas por debajo de ese nivel, en 1,8%.