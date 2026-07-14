Enfrentamiento multimillonario en el Mundial 2026: cuánto valen los planteles de Francia y España

El primer finalista del certamen se definirá en este clásico, un encuentro donde uno de los equipos saca una enorme ventaja en cuanto al valor de mercado de sus futbolistas.

Los franceses tienen el plantel más caro de toda la Copa del Mundo.

Las semifinales del Mundial 2026 son de las más importantes en la historia de la competencia. Por un lado, estarán Argentina e Inglaterra, mientras el otro finalista se definirá en el choque entre España y Francia en Dallas.

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Desde su primer enfrentamiento en 1922, este duelo tiene muchos factores importantes para destacar. Desde la ferviente rivalidad hasta la diferencia existente en el valor de ambos planteles, con uno de ellos con una leve pero importante ventaja en ese aspecto.

Los subcampeones en Qatar 2022 tienen el ataque más temido de toda la Copa del Mundo. Solamente sus delanteros están valorados en u$s857.2 millones , con Kylian Mbappé como el más costoso, cuya ficha está estimada en u$s205.7 millones. Detrás de él están Michael Olise, de u$s171.4 millones, y Désiré Doué, en u$s137.1 millones.

Francia cuenta con la delantera más valiosa de toda la Copa del Mundo.

Toda la plantilla de Francia da en total la cifra de u$s1.737 millones , convirtiéndola en la más cara de toda la competencia. El único déficit en este aspecto de los convocados por Didier Deschamps es en el arco: entre Robin Risser, Brice Samba y Mike Maignan, el titular, se alcanza la suma de u$s65.15 millones.

España se posiciona como uno de los planteles más valiosos del certamen.

En el top 3: cuánto cuesta el plantel de España

La Furia Roja convive con un panorama algo similar, aunque lejos de tener la delantera letal de los franceses. Lamine Yamal cuesta casi la mitad total de todos sus atacantes con una ficha tasada en u$s228.6 millones. Detrás de él aparece Dani Olmo con un valor de u$s68.5 millones, y Ferran Torres en u$s57.1 millones.

Las ventajas aparecen en el arco, ya que Joan García, David Raya y Unai Simón suman entre los tres u$s110.8 millones. En el medio, Pedri con una ficha de u$s171.4 millones es el que ayuda a superar en este sector a los dirigidos por Didier Deschamps.

España ocupa el tercer lugar entre las selecciones más caras de este Mundial 2026 con un total de u$s1.394 millones. El segundo puesto corresponde a Inglaterra, valuada en u$s1.590 millones, y detrás de la Furia Roja aparece Portugal con un valor cercano a los u$s1.100 millones.

Lamine Yamal es el jugador más valioso de España. Cuenta de X: @SEFutbol

Todo listo para la semi. posibles formaciones de Francia - España

El primer finalista para esta Copa del Mundo se definirá este martes 14 de julio desde las 16:00 en Dallas. Los franceses recuperaron un nombre importante como Aurélien Tchouaméni, aunque el gran rendimiento de Manu Koné pone en aprietos a Didier Deschamps para elegir al mejor equipo posible.

De no mediar ningún inconveniente y con solo una duda, la posible formación sería: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Tchouaméni o Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; y Kylian Mbappé.

Luis de la Fuente vive una situación similar, aunque no por cuestiones físicas. En el último choque ante Bélgica optó por Fabián Ruiz en lugar de Pedri González y mal no le salió al haber conseguido el boleto a semifinales.

Con una única duda, el probable once de España sería: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián o Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal.