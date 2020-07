Mercado se mostró cauto tras contraoferta: S&P Merval cambió baja por leve suba, pero riesgo país mantuvo alza

Si bien la bolsa porteña revirtió una leve baja hacia el epílogo y cerró con un tibio avance, los bonos soberanos en dólares mantuvieron sus pérdidas previas, y el riesgo país, por ende, siguió en alza.

En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) avanzó un 0,5%, a 45.682,99 unidades, cuando previo a conocerse el comunicado de los bonistas operaba con una merma del 0,4%.

Los avances fueron encabezados por las acciones de Ternium (+5,4%); Aluar (+2,6%); y Telecom (+2,3%). Entre las bajas, se destacaron los papeles de Comercial del Plata (-3,3%); Banco Macro (-3%); y Edenor (-2,7%).

En Wall Street, por su parte, los ADRs argentinos terminaron con mayoría de retrocesos, mermas que se mantuvieron a lo largo de la jornada. Los activos más castigados del día fueron de los de Grupo Supervielle (-5,2%); Banco Macro (-3,5%); y Loma Negra (-3,6%). Por el contrario, cerraron en terreno positivo las acciones de Mercado Libre (+6,2%); Despegar (+1,8%), y Telecom (+1,7%).

Los tres principales grupos de acreedores de Argentina anunciaron este lunes que remitieron una nueva oferta conjunta de reestructuración de deuda al país, ya que no apoyan la última propuesta del Gobierno.

Un elemento importante a tener en cuenta es que los aspectos legales ya fueron acordados entre el país y los acreedores, según confirmaron tanto fuentes oficiales como de los bonistas a Ámbito. Los comités Ad Hoc y Exchange ahora están de acuerdo en mantener Indenture 2016 para los bonos Globales (2005 para Exchanges), poniéndose en línea con la última oferta oficial y despejando un punto que generaba dudas importantes.

Sin embargo, subsisten diferencias económicas. La contrapuesta de los tres grupos de bonistas, que se conoció una vez cerrado el mercado, contempla un cupón promedio de 3,4% y un alivio total de deuda de 35.000 millones de dólares en 9 años.

En ese sentido, los primeros cálculos de especialistas sobre la contraoferta conjunta arroja una paridad del orden de los 56,5 dólares por cada lámina de 100 (con una Exit Yield de 10%). Es rigor, la diferencia sería de apenas u$s 3 con relación a la última oferta argentina (53,5 dólares), aseguró a Ámbito el economista Gustavo Ber.

Los grupos Ad Hoc, Exchange y ACC dijeron que tienen confianza en que una resolución consensuada está al alcance. Las dos partes están negociando para lograr un acuerdo antes de la fecha límite del 4 de agosto para reestructurar cerca de 65.000 millones de dólares en deuda bajo legislación extranjera y evitar un engorroso litigio judicial luego de que Argentina cayera en default en mayo.

Lo cierto es que un dato clave que reflejó el comunicado es que los tres principales comités de acreedores se han agrupado por primera vez, lo que implica que se deberá acordar con ellos para alcanzar un canje exitoso, y que además tendrían ahora "un mayor poder en la negociación", coinciden varios especialistas consultados por este medio.

En el mercado, las voces no eran del todo homogéneas sobre las implicancias de la nueva estrategia de unión de los tres grupos, y la contrapropuesta que presentaron.

Federico Furiase, director de Eco Go, estimó que "53,5 vs. 56,6 promedio (u$s3.000 millones acumulados en ahorro de capital e intereses) es la distancia entre las puntas de Argentina y los principales acreedores". "Si el Gobierno hace un esfuerzo se gana un aire económico y político que más que compensa el costo de esa mejora", remarcó.

Para Miguel Kiguel, director de Econviews, "el hecho de que se juntaron los 3 grupos de acreedores, algo que no venía pasando, le pone mucha presión al gobierno en la negociación. Pero si se acercan las posiciones se podría cerrar rápido el camino y empezar a concentrarse en los otros problemas".

"La jugada pone al gobierno en encrucijada: acepta cambios y resuelve deuda ley extranjera; o prosigue con canje de éxito dudoso", opinó Lorenzo Sigaut Gravina, director de Ecolatina.

Para Darío Epstein, director de Research for Traders, el comunicado de los tres grupos tiene dos puntos positivos. En primer lugar, "los 3 grupos negocian juntos, o que facilita cualquier proceso de discusiones". Y, en segundo lugar, "desparecen las diferencias `legales`", por lo que "ahora es más fácil (para llegar a un acuerdo). La distancia es solo económica".

En tanto, Luciano Cohan, socio de Seido, consideró que “la estrategia de dividir a los acreedores, explotar las diferencias y comerlos de a uno como un `Pacman´ terminó en un acuerdo de cooperación entre ellos para hacer una estrategia común”.

Recordemos que el presidente Alberto Fernández reiteró el fin de semana que "no habrá otra oferta" de reestructuración. Y este lunes el Gobierno le ratificó a Ámbito que ya hizo su última propuesta, según señaló una alta fuente de la Casa Rosada con relación al comunicado conjunto.

Más allá de volver a descartar una nueva oferta, "el Gobierno deberá evaluar políticamente si accederá a dichas mejoras finales para poder cerrar un acuerdo con los principales grupos de acreedores", apuntó Ber.

En ese sentido, el economista Gabriel Caamaño afirmó que "no hay ningún análisis de sustenabilidad que se vaya súbitamente al tacho por u$s 3 de valor presente neto cada u$s 100 de diferencia en el promedio. Más cuando seguís pagando poco y nada los primeros años versus lo que correspondía. Esto siempre fue más político que económico. Hay que ponderar lo segundo".

"Aunque el tono del comunicado de los bonistas sigue siendo constructivo, lo cual vemos como algo positivo, la respuesta del Gobierno es un riesgo a monitorear", comentaron desde Consultatio.

En este sentido, será importante para el mercado la conferencia del presidente Alberto Fernández, junto a algunos acreedores, este martes en el marco del foro empresarial Council of Americas.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta ioja, por su parte, los principales bonos en dólares mantuvieron sus fuertes pérdidas y cayeron hasta casi 4% luego de conocido el comunicado de los tres grupos de acreedores.

El Bonar 2024 (D) lideró los derrapes, con una merma del 3,9%. Luego aparecieron el Discount bajo ley local (-3,6%); y el Bonar 2020 (-3,4%). A su vez, la versiones en pesos de estos bonos bajaron hasta 3,5%, luego de las fuertes subas del viernes, luego de que el Ministerio de Economía cumpliera con su promesa de dar tratamiento igualitario a la deuda local y la externa.

"El comunicado de los bonistas podría interpretarse de manera positiva ya que las opciones que había disponibles era que los acreedores corten las negociaciones y comiencen la etapa de litigio o que presenten una nueva oferta, mostrando intención de negociar para lograr llegar a un acuerdo y evitar los juicios", indicó Joaquín Candia, analista de Rava.

En ese marco , el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan, se mantuvo en alza tras la novedad en las negociaciones sobre la deuda y subió un 0,9% a 2.381 puntos básicos.

Wall Street en alza, con nuevo récord del Nasdaq

Las acciones de tecnología llevaron al Nasdaq a cerrar en nivel récord en una sesión de avances en Wall Street, ya que los prometedores resultados de ensayos para posibles vacunas contra el Covid-19 llevaron a los inversores a mirar más allá del repunte de nuevos casos de la enfermedad.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 8,92 puntos, o un 0,03%, a 26.680,87 unidades; el S&P 500 ganó 27,11 puntos, o 0,84%, a 3.251,84 unidades; y el Nasdaq Composite sumó 263,90 puntos, o 2,51%, a 10.767,09 unidades. De los 11 sectores principales del S&P 500, consumo discrecional y tecnología disfrutaron de las mayores ganancias porcentuales.

Amazon.com Inc y Microsoft Corp le dieron el mayor respaldo al Nasdaq y el S&P 500, pero el sector industrial cayó, limitando las ganancias nominales del Dow Jones.

Las muertes en Estados Unidos por COVID-19 superaron las 140.000 durante el fin de semana, con los casos en continuo aumento en 42 de 50 estados.

Los ensayos para potenciales vacunas han demostrado ser prometedores, como los de AstraZenica, CanSino Biologics Inc y una asociación entre Pfizer Inc y la firma alemana de biotecnología BioNTech.

El Congreso de Estados Unidos, que todavía busca mitigar los efectos económicos de la pandemia, tendrá esta semana varias disputas partidistas sobre un nuevo paquete de ayuda, cuando faltan dos semanas para que expiren los beneficios de desempleo para millones de estadounidenses.

La temporada de resultados del segundo trimestre siguió su avance en la sesión. Unas 48 empresas del S&P 500 han publicado sus ganancias, con un 77,1% superando las estimaciones de consenso, según datos de Refinitiv.