CABA colocó deuda por u$s500 millones a una tasa de 7,375%, la más baja de su historia

El gobierno porteño emitió la Serie 14 del Bono Tango con un cupón de corte del 7,05% bajo legislación inglesa. El plazo es a diez años. "Conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de CABA", celebró Jorge Macri.

La Ciudad de Buenos Aires colocó este miércoles u$s500 millones de deuda en los mercados internacionales bajo legislación inglesa en una operación para la cual recibió ofertas por hasta u$s3.000 millones y que se concretó a una tasa del 7,375%. Jorge Macri y el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, celebraron la noticia. "Conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de CABA" , dijo el jefe de Gobierno.

Las negociaciones llevadas adelante por el Gobierno porteño, a través del titular de la cartera de Finanzas, el economista correntino Arengo, culminaron esta tarde con la emisión de la Serie 14 del Bono Tango , con un cupón de corte del 7,05%. La tasa de rendimiento suscrita fue del 7,375%, la más baja desde que la Capital Federal asumió su autonomía en 1996.

" Esta es una señal muy importante para la Ciudad y para la Argentina. Es el resultado del orden en las cuentas públicas, del cumplimiento de nuestras obligaciones y de la administración responsable que llevamos adelante. Es, también, el resultado de un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad", sostuvo Macri.

La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar 500 millones de dólares y nos ofrecieron 3.000 millones. No solo eso, además conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%. Esta es una… https://t.co/juexs3kvle

La colocación se realizó bajo ley inglesa, en tanto que las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales.

CABA tomó deuda para renovar perfil y mejorar vencimientos

La operación fue realizada en la ciudad de Nueva York. Según confirmaron fuentes gubernamentales, tuvo como objeto "renovar vencimiento de deuda, mejorar el perfil de la deuda y estirar vencimientos a una mejor tasa". El nuevo título emitido tendrá un plazo final de 10 años, con una vida promedio de 9 años.

La última colocación de deuda del gobierno porteño había sido en noviembre del año pasado por un monto total de u$s600 millones. En aquel entonces la operación se realizó a un plazo de siete años y con una tasa anual del 7,8%, que fue definida por Macri como "una de las mejores tasas de su historia". En esta oportunidad, el cierre fue 0,43 puntos por debajo.

"Este logro es producto de la excelente reputación crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas públicas que la administración de Jorge Macri viene llevando adelante", destacó Arengo Piragine y recalcó que es desde abril de 2018 "la tasa más baja alcanzada por cualquier emisor argentino, lo cual refleja la importancia del orden macroeconómico impulsado a nivel nacional".

En un comunicado difundido tras la colocación, el GCBA destacó que la administración de Macri "tiene, como prioridad, la sustentabilidad de las cuentas públicas" entre las que destacan "un sólido proceso de administración de pasivos y de reducción de nuestro stock de deuda".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavoarengo/status/2052108261004902598?s=48&partner=&hide_thread=false LA CIUDAD DE BUENOS AIRES COLOCÓ USD 500 MILLONES CON LA TASA MÁS BAJA DE LA HISTORIA



Hoy emitimos USD 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango en el mercado internacional, a una tasa de 7,325%, la más baja de la historia, y con un plazo de 10 años.



Este logro es producto de… pic.twitter.com/ZAYbnEl3WO — Gustavo Arengo (@GustavoArengo) May 6, 2026

En ese sentido, destacan la construcción de la reputación crediticia de las diferentes administraciones del PRO en sus 19 años de gestión y el esfuerzo por cumplir con los vencimientos a lo largo de los 30 años de autonomía. "En el 2001 fue el único distrito que no incumplió sus pagos de deuda. Y en el 2020, cuando prácticamente todas las provincias se adhirieron a la reestructuración impulsada por el Gobierno nacional, la Ciudad decidió cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, respetando los contratos y los derechos de propiedad", recuerdan.

El Gobierno porteño también destacó que, a tentos a las condiciones de los mercados y a la administración de las finanzas bajo la regla de la "austeridad y prudencia", CABA llevó adelante "estratégicamente distintas operaciones de administración de pasivos" para sostener el acceso al mercado, entre las que mencionan el anticipo al pago de vencimientos y la reducción del stock de deuda. En último tiempo, CABA redujo el volumen de deuda a partir de la cancelación con fondos propios de capital e intereses.