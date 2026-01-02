Dólar 2026: con las bandas indexadas, el mercado se prepara para un verano más movido

Si bien en diciembre persistió una calma tutelada por la intervención del Tesoro, la mirada ahora está puesta en el impacto del nuevo esquema. La oferta extra de la deuda privada, el factor estacional y el seteo de expectativas.

En el marco de la actualización de las bandas cambiarias por inflación a partir de enero, el dólar oficial mayorista cerró 2025 con un alza de $425 , equivalente a un incremento del 41,2% . La variación promedio de la divisa fue de 41,82% , mientras que la inflación se estima que puede llegar al 32% , según diferentes consultoras privadas consultadas por Ámbito. Esto implica que el alza promedio de la divisa estuvo 9,82 puntos porcentuales (p.p.) por encima del índice de precios al consumidor (IPC), lo que permitió una recuperación parcial en términos reales.

Si bien en diciembre persistió la pax cambiaria -tutelada por las intervenciones del Tesoro en el mercado- y el tipo de cambio oficial aumentó solo 0,24%, la mirada está puesta en enero con el debut del ajuste de las bandas cambiarias por IPC. Las opiniones son diversas , algunos proyectan que el veranito se sostenga sobre el período estival y otros prevén que haya una mayor demanda debido a la estacionalidad propia de las vacaciones.

"Creo que se extendería el clima de calma más allá de la actualización de las bandas ", afirma el economista Gustavo Ber en diálogo con Ámbito. El analista considera que la pax se prorrogaría debido a la mayor oferta por "emisiones corporativas y provinciales" .

Sin embargo, en los últimos días se observó una mayor presión sobre el valor de la divisa que, según el analista de F2 Soluciones Financieras Andrés Reschini, se explicó por el "cierre de posiciones en pesos (carry trade)" que implicó una recompra de dólares.

Hasta la rueda del lunes, el Tesoro argentino intervino de forma sostenida en el mercado único y libre de cambios (MULC) para generar mayor oferta y evitar que la divisa oficial se acerque mucho al techo de la banda, antes del debut de la indexación de esos umbrales. La estrategia fue hacer compras en bloque en operaciones bilaterales (es decir, por fuera de la pantalla, para no hacer subir el precio) y vender una porción de esos dólares en el MULC para contener la cotización.

"En enero y febrero puede que continúe la presión pero habrá que ver qué logra el Gobierno en materia de reformas como para moldear expectativas y seducir dólares financieros. Además, juegan las expectativas inflacionarias, que son las que proyectan las bandas, por lo que el Gobierno tiene el desafío de demostrar que es capaz de reencauzar a la nominalidad en un sendero de desinflación sin el ancla del 1% mensual del esquema", subrayó Reschini.

Nuevo esquema de bandas

Con el nuevo ajuste de las bandas cambiarias por inflación, también se pone en juego la nueva medición del IPC que el INDEC pondrá en marcha con el índice de enero. De todas maneras, el primer dato del nuevo IPC se verá reflejado en la indexación cambiaria a partir de marzo, ya que el techo y el piso se mueven en función de la inflación de dos meses atrás.

En esa línea, el economista Federico Glustein añadió que "el ajuste del 1% del esquema de bandas funcionaba como ancla tanto para la inflación como en algunos aspectos de la tasa de interés, por lo que ahora ya más liberados, puede haber un aspecto de tensión a la hora de pensar en el mercado cambiario de febrero, cargando una inflación alta (2,5%) en un contexto de alta demanda estacional de divisas".

Sobre las expectativas inflacionarias, Reschini destacó: "Cualquier señal que indique un IPC más alto y persistente puede generar presión en el tipo de cambio. Pero también juegan las tasas, que desde que se anunció el esquema se movilizaron al alza". Vale destacar que el lunes y el martes las tasas interbancarias y las cauciones cortas operaron con fuerte volatilidad y, en determinados momentos, llegaron a tocar el 140%.

Para el economista Eric Paniagua, "es factible pensar que debería haber algún tipo mayor de pass through en términos de devaluación con respecto al tipo de cambio". Y agregó: "Ahora que el techo es un poco más alto, ajustándose por la inflación pasada daría la impresión de que la inflación tiene un poco más de margen para moverse. Incluso, pasa a ser una variable en algún punto activa con respecto al tipo de cambio".

"Los dos meses que se vienen son clave para saber cuanto presionará el mercado a las nuevas bandas y cuanto podrá acumular en reservas el Tesoro, en caso de no haber tensión con este nuevo esquema", resumió Glustein. En conclusión, para el economista, "hasta que no venga la fina del agro, momentum de ingreso de dólares al sistema, estaremos ante una tensión expectante".