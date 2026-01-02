Entró en vigencia el nuevo esquema de bandas cambiarias: cómo se actualizará + Seguir en









El esquema de flotación se ajustará mensualmente, a partir del dato de inflación. Mientras tanto, el BCRA intentará acumular reservas.

De esta forma se actualizará el nuevo esquema de bandas.

Se puso en marcha el nuevo esquema del Banco Central (BCRA) que combina ajuste por inflación pasada y un programa gradual de acumulación de reservas, luego de que entrara en vigencia la nueva actualización de las bandas de flotación del dólar.

El cambio, que modifica el sistema que regía desde abril de 2025, redefine los valores entre los cuales el tipo de cambio podrá moverse sin intervención oficial. En ese sentido, el presidente del organismo, Santiago Bausili, lo había definido como "un aporte para la reducción de la incertidumbre".

En las semanas previas al debut del nuevo esquema, operadores y analistas detectaron ventas de dólares por parte del Tesoro para evitar que el tipo de cambio mayorista se ubicara muy por encima de los $1.450. El último día hábil de 2025 cerró en $1.455, lejos del máximo de $1.526,09 que marcaba el esquema de bandas vigente hasta entonces.

En paralelo, la autoridad monetaria comprará hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado de cambios, con el objetivo de sumar reservas de manera progresiva, en línea con la remonetización de la economía que planteó el Gobierno.

dolar flotacion bandas Depositphotos Cómo se actualizarán las bandas cambiarias con el nuevo esquema las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. "A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2)", anunció en un comunicado la autoridad monetaria.

De esta manera, el 1° de enero la banda se ajustará 2,5%, en base al IPC de noviembre. En febrero, los límites volverán a modificarse de acuerdo con la inflación de diciembre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá el martes 13 de enero.

