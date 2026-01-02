Un empresario fue hallado muerto en su casa de Brandsen

Se trata de un hombre vinculado a las telecomunicaciones. Fue descubierto por su hijo durante los festejos de Fin de Año, luego de varias llamadas sin respuesta.

Un empresario fue encontrado muerto en las últimas horas en el partido de Brandsen, provincia de Buenos Aires . Se trata de Pablo Gramigna (63), quien fue hallado por su hijo en su casaquinta cuando lo llamó para festejar Año Nuevo.

El hallazgo ocurrió a las 21.30 del jueves en el barrio Mendizábal , a la vera de la Ruta 210, cuando su hijo fue a buscarlo para compartir los festejos de Año Nuevo. Al no obtener respuesta a los llamados, ingresó a la propiedad y desde afuera vio a su padre tendido en el piso del baño, completamente desnudo y con manchas de sangre en el suelo.

Sin tener la llave, el joven logró entrar minutos después con la ayuda de una empleada que vive en el fondo del predio. Una unidad del Hospital Francisco Caram llegó al lugar y constató el fallecimiento a las 21.52.

Personal de la Estación de Policía Comunal de Brandsen y de la Policía Científica trabajó durante horas en la casa para recolectar pruebas y resguardar la escena. El testimonio de su hijo aportó un dato clave: Gramigna había sufrido caídas previas y solía advertir sobre lo resbaloso que era el piso del baño , según indicó el portal 0221.

Por eso, una de las hipótesis principales apunta a un posible accidente doméstico , aunque todo deberá ser confirmado por las pericias. Gramigna era un referente comercial local y estaba vinculado a la firma Cable Óptica S.R.L. , dedicada a servicios de televisión por cable, internet por fibra óptica, instalación de cámaras de seguridad y soporte técnico en telecomunicaciones.

Gramigna fue descubierto por su hijo, tirado en el baño y con sangre.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción Descentralizada de Brandsen, a cargo de la fiscal Sabrina Tondato. La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Quién era Pablo Gramigna

Gramigna era un empresario reconocido en la zona, con trayectoria en el sector de las telecomunicaciones y los medios locales. El portal Infobrandsen detalló que el hombre fue fundador del Video Cable Coronel Brandsen, un proyecto que tuvo un rol histórico en el desarrollo de los medios y los servicios de cable en la ciudad.

En ese recorrido empresarial, trabajó junto a su hermano Diego y, con el paso del tiempo, se alejó de la gestión directa de ese emprendimiento. Posteriormente, estuvo vinculado al Cable de General Belgrano, cuyos servicios alcanzaban también a la localidad de Jeppener.

En los últimos años, Gramigna continuaba ligado al rubro a través de su relación con la firma Cable Óptica S.R.L., dedicada a servicios de televisión por cable, internet por fibra óptica, instalación de cámaras de seguridad y soporte técnico en telecomunicaciones.