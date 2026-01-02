El significado del nombre de los 12 meses del año: origen en dioses, emperadores y números que se alteraron

En la reforma del calendario, Julio César estableció que el año tendría 365 días y ajustó los períodos para sincronizarlos con el ciclo solar.

Julio y agosto recibieron sus nombres por emperadores romanos, mientras que otros meses mantienen la numeración original del calendario antiguo.

Los 12 meses que hoy están en el calendario no surgieron de manera arbitraria, sino que son el resultado de siglos de ajustes, observaciones astronómicas y homenajes culturales . Cada nombre refleja la mitología, la política y la vida cotidiana de civilizaciones antiguas, especialmente la romana, cuya influencia perdura en la actualidad.

Los primeros registros se remontan a esa época, donde Rómulo estableció un sistema de 10 meses . Más tarde, bajo el reinado de Numa Pompilio, se añadieron enero y febrero para corregir el desfase entre el año lunar y el solar.

Aunque las denominaciones permanecen prácticamente intactas, su posición original cambió con la reforma impulsada por Julio César en el 46 a.C. , que reorganizó los ciclos y corrigió sus duraciones para sumar 365 días, dejando espacio para los períodos bisiestos.

Originalmente conocido como Ianuarius , este mes se nombró en honor a Jano , el dios romano de los inicios, los finales y las puertas. Representado con dos caras, simboliza la transición y la reflexión , mirando al pasado y al futuro.

Además, estaba asociado con rituales de limpieza y renovación , preparativos que marcaban el comienzo de un nuevo ciclo agrícola y social.

Curiosamente, enero no siempre fue el primer mes del calendario, sino el penúltimo después de ser añadido por el rey Numa Pompilio.

Febrero

Llamado Februarius en latín, proviene de la festividad romana de Februa, dedicada a la purificación y expiación. Se trataba de rituales para limpiar la ciudad y los hogares de malas energías acumuladas durante el ciclo anterior.

Marzo

Originalmente Martius, este mes honra a Marte, el dios de la guerra, y marcaba el inicio del año en el calendario romano primitivo. Esta elección no era simbólica solamente, sino práctica: coincidía con la primavera, época de inicio de campañas agrícolas y militares.

La costumbre de empezar el año con marzo se mantuvo en varias culturas hasta entrado el siglo XVIII.

Abril

Abril (Aprilis) tiene un origen debatido. Algunos historiadores creen que proviene del verbo latino aperire, “abrir”, en referencia a la apertura de las flores y la vegetación propia de la primavera.

Otros lo vinculan con Afrodita, la diosa griega del amor y la fertilidad, lo que conecta este mes con la renovación y la belleza de la naturaleza.

A su vez, su llegada marcaba en Roma la reactivación de la vida social y económica después el invierno, convirtiéndose en un momento de transición y crecimiento.

Mayo

Mayo (Maius) se dedica a Maia, diosa de la fertilidad y madre de Mercurio en la mitología romana. Este mes simbolizaba la abundancia y la prosperidad de los cultivos, así como la protección de la familia y la comunidad.

Otra teoría sugiere que el nombre deriva de maiores, los ancianos, como reconocimiento a la sabiduría y guía de los adultos mayores en la sociedad.

Junio

Llamado Iunius, homenajea a Juno, la reina de los dioses romanos y protectora del matrimonio y la maternidad. También, algunos historiadores sugieren que el nombre se vinculaba a los jóvenes (iuniores), ofreciendo un contraste con mayo y reforzando la idea de continuidad generacional.

Julio

Originalmente llamado Quintilis por ser el quinto mes del calendario romano primitivo, cambió su nombre en honor a Julio César tras su muerte en el 44 a.C. (Iulius en latín).

Este nombre no solo celebra al líder que impulsó la reforma juliana del calendario, sino que simboliza la transición de un año lunar a un solar, con 365 días.

Agosto

Similar a julio, este mes se llamaba Sextilis, el sexto mes del calendario antiguo. Fue renombrado en 8 a.C. en honor a César Augusto, primer emperador romano, reconociendo su poder y logros.

Esta práctica de asociar meses con figuras políticas refleja la importancia de la autoridad en la sociedad romana.

Septiembre

Septiembre (September) mantiene su nombre numérico, derivado de septem, que significa siete, en referencia a su posición original en el calendario romano de 10 meses.

Aunque hoy es el noveno, conserva este vínculo con el conteo antiguo, recordando la forma en que los ciudadanos organizaban el tiempo y cómo algunas tradiciones se mantienen pese a los ajustes.

Octubre

Octubre también conserva su nombre numérico, de octo, ocho en latín, reflejando su posición en el calendario inicial. Este mes no está dedicado a deidades ni emperadores, pero representa la continuidad del sistema romano y la adaptación a la reforma juliana, que buscaba alinear los meses con los ciclos agrícolas y astronómicos.

Noviembre

Del latín novem, sigue la misma lógica numérica que septiembre y octubre. Aunque ahora es el penúltimo mes del año, su nombre recuerda el orden original y la estructura del calendario romano, así como la importancia de mantener la coherencia histórica y social a lo largo del tiempo.

Diciembre

Diciembre (December), derivado de decem, diez, cerraba originalmente el año romano. Aunque con la reforma gregoriana pasó a ser el duodécimo mes, su nombre preserva la tradición romana de contar los meses de forma numérica.

Además, estaba vinculado a celebraciones religiosas y rituales de cierre del año.