Ni X ni Threads: de qué se trata Mastodon, la red social desarrollada bajo un modelo de código abierto

La aplicación busca pelear la hegemonía de las redes sociales que son controladas por Elon Musk y Mark Zuckerberg, respectivamente. Tras una crisis de usuarios durante 2025, el proyecto sin fines de lucro busca retomar su crecimiento.

Mastodon es una aplicación que no suele aparecer en el radar de los usuarios de redes sociales. Sin embargo, la plataforma tuvo su momento de gloria cuando Elon Musk anunció la compra de Twitter y lo rebautizó como X. A partir de ese giro - y frente a la incertidumbre sobre el futuro de la plataforma del pajarito -, millones de usuarios comenzaron a explorar alternativas y el mamut fue una de las principales beneficiadas de ese éxodo inicial , junto con propuestas más recientes como Bluesky o Threads , la app de Instagram , muy utilizada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Nacida en 2016 de la mano del desarrollador alemán Eugen Rochko, su principal rasgo distintivo frente a plataformas como Twitter, Facebook o Reddit es su estructura institucional: Mastodon funciona como una organización sin fines de lucro . En términos prácticos, esto implica que no está orientada a maximizar beneficios para accionistas, sino a priorizar el interés de su comunidad de usuarios .

Visualmente puede recordar a Twitter, pero su arquitectura es muy distinta. Mastodon es una plataforma descentralizada y presenta un software de código abierto, que puede ser descargado, modificado e instalado por cualquiera en su propio servidor

En primer lugar, cuando un usuario crea una cuenta, debe elegir un servidor, del mismo modo que selecciona Gmail, Yahoo o Hotmail para su mail. Ese servidor determina la dirección del perfil. Por ejemplo, alguien que se registre en un servidor enfocado en justicia climática tendrá una dirección del tipo @[usuario]@climatejustice.social.

Más allá del servidor elegido, los usuarios pueden interactuar con otros que estén por fuera de su categoría, salvo que exista un bloqueo entre comunidades por cuestiones de moderación.

Los servidores suelen llamarse “instancias”. En este escenario, cada una puede estar administrada por personas, colectivos u organizaciones, con reglas propias tanto para el registro como para la moderación de contenidos. Algunas instancias son abiertas, mientras que otras requieren invitación o aprobación previa.

Elegir servidor puede resultar confuso al principio, pero no es una decisión definitiva: las cuentas pueden migrarse más adelante. Además, seguir a otros usuarios no depende del servidor en el que estén registrados.

En sus reglas básicas, la red social entre las que se encuentran:

Los posteos que contengan contenido sexual explícito o violento debe marcarse como sensible.

Están prohibidos los posteos rascistas, sexistas, homofóbicos, transfóbicos, ableístas, xenófobos o casticistas.

Se prohíben posteos que inciten a la violencia o la promoción de ideologías violentas.

Está vetado el acoso, el dogpiling o doxeo.

No está permitido compartir información falsa o engañosa.

Los contenidos que sean creados por terceros deben ser atribuidos y el uso de la IA debe ser etiquetado.

Mastodon también suele mencionarse como parte del “Fediverso”, un entramado de plataformas descentralizadas interconectadas. A diferencia de las redes tradicionales, una cuenta de Mastodon puede servir como puerta de entrada a otras redes compatibles dentro de ese ecosistema.

En cuanto al lenguaje interno, durante un tiempo las publicaciones se conocieron como “toots”, un término que hoy tiende a desaparecer en favor de expresiones más genéricas como “publicaciones”. Aun así, el concepto persiste en algunas aplicaciones externas.

Funcionalmente, Mastodon admite respuestas, favoritos, marcadores, hashtags y republicaciones. Durante años evitó incorporar una función equivalente a citar tuits, por considerar que incentivaba dinámicas negativas, pero finalmente esa opción fue habilitada en 2025.

Las listas funcionan de manera más restrictiva que en Twitter: solo es posible incluir a usuarios que ya se siguen. En cuanto a los mensajes directos, no son privados en sentido estricto, sino publicaciones dirigidas a usuarios específicos mediante menciones, por lo que es clave ajustar la visibilidad antes de enviarlos.

¿Qué significa que Mastodon es de código abierto?

El software de Mastodon puede ser descargado, modificado e instalado por cualquiera en su propio servidor. Además, los desarrolladores no retienen derechos de autor exclusivos sobre el código. Eso sí: el uso del software exige respetar la licencia y atribuir la autoría.

Este punto fue motivo de conflicto cuando Truth Social, la red social impulsada por el expresidente Donald Trump, lanzó su plataforma utilizando código de Mastodon sin reconocerlo como tal, algo que generó un fuerte rechazo por parte de la comunidad.

Cómo crear una cuenta en Mastodon

Desde el sitio oficial, el proceso comienza al hacer clic en “Crear cuenta”. El sistema redirige a un listado de servidores, que puede filtrarse por región, idioma, temática o velocidad de registro. Una vez elegido el servidor, el usuario se registra y, si la instancia lo requiere, espera la aprobación del administrador.

Para simplificar la experiencia, especialmente tras la migración masiva desde Twitter, Mastodon incorporó una opción directa para crear cuentas en mastodon.social, evitando la necesidad de elegir servidor en el primer paso.

La cronología principal muestra las publicaciones de las cuentas que sigues. La línea de tiempo local agrupa los contenidos de todos los usuarios de tu servidor, mientras que la federada amplía el alcance a las publicaciones públicas de usuarios vinculados indirectamente a tu comunidad. Para quienes encuentran el flujo excesivo, existe un “modo lento” que permite controlar la frecuencia de actualización.

En cuanto a los servidores, cada uno de ellos define sus propias normas y criterios de moderación, por lo que es fundamental revisar esas reglas antes de registrarse y asegurarse de que coincidan con las expectativas del usuario.

El usuario también puede definir distintos niveles de privacidad: pública, no listada, solo para seguidores o únicamente visible para las personas mencionadas.

Sobre la verificación de sus usuarios, no existe un sistema centralizado como en X, por ejemplo. Algunos servidores validan a sus usuarios, y también es posible “autoverificarse” enlazando perfiles externos mediante el atributo rel=”me”. En ciertos casos, las instancias ofrecen insignias o emojis que simulan verificación, aunque sin valor oficial.

Por el momento, la aplicación está lejos de ser masiva aunque muestra signos de crecimiento. Hacia el verano de 2025, Mastodon registraba menos de un millón de usuarios activos mensuales y alrededor de 10 millones de cuentas creadas, cifras muy por debajo de X, que rondaba los 132 millones de usuarios activos diarios.