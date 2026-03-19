El dólar blue anotó su primera caída de la semana y acorta la brecha con el MEP + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue anotó su primera caída de la semana y acorta la brecha con el MEP. Depositphotos

El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, achica su diferencia con el MEP, que opera en $1.421.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 19 de marzo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.394,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 19 de marzo El dólar CCL opera a $1.478,64 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 19 de marzo El dólar MEP cotiza a $1.421,08 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 19 de marzo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 19 de marzo El dólar cripto o dólar Bitcoin se posiciona a $1.468,44, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 19 de marzo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.938, según Binance.