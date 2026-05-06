Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 6 de mayo

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El dólar oficial mayorista cayó este martes y volvió a perforar los $1.400, mientras que el blue avanzó a $1.410 y los financieros se hundieron. El S&P Merval rebotó apenas 0,8% en dólares y los ADRs cerraron con mayoría de avances. Los bonos operaron con debilidad y el riesgo país cedió hasta los 554 puntos básicos. Este miércoles, los mercados globales reflejan mayor optimismo sobre el devenir de la guerra en Medio Oriente y el petróleo retrocede por debajo de los u$s100 por barril. La city local espera nuevas señales de los balances de las empresas argentinas.