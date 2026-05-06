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6 de mayo 2026 - 08:44

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 6 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista cayó este martes y volvió a perforar los $1.400, mientras que el blue avanzó a $1.410 y los financieros se hundieron. El S&P Merval rebotó apenas 0,8% en dólares y los ADRs cerraron con mayoría de avances. Los bonos operaron con debilidad y el riesgo país cedió hasta los 554 puntos básicos. Este miércoles, los mercados globales reflejan mayor optimismo sobre el devenir de la guerra en Medio Oriente y el petróleo retrocede por debajo de los u$s100 por barril. La city local espera nuevas señales de los balances de las empresas argentinas.

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Los mercados celebran un posible acuerdo entre EEUU e Irán y el petróleo cae debajo de los u$s100

La Casa Blanca cree estar cerca de firmar un memorándum para poner fin a la guerra con Teherán, lo que hizo disparar las acciones en los principales mercados del mundo. El crudo retrocede a su precio más bajo en tres semanas.

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El Gobierno le recorta fondos a las provincias y acude a los ATN como principal instrumento

En abril los envíos no automáticos cayeron 53% respecto del mismo mes del año pasado. Los Aportes del Tesoro Nacional a nueve provincias concentraron el 30%.

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Alerta mercados: Japón sale a defender el yen y sacude al "carry trade" global

Las autoridades niponas enviaron la señal que defenderán los 160 yenes contra el dólar. Según los operadores ya hubo intervención del Banco de Japón lo que explica la reciente apreciación del yen. El mercado anticipa nuevas intervenciones, incluso, una acción coordinada con EEUU. Todo esto mantiene en vilo a los apostadores al “carry trade”.

Por Jorge Herrera

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Fitch elevó la nota de la deuda argentina: destacó reformas y compra de reservas, pero advirtió por la inflación

La calificadora de riesgo destacó mejoras en el rumbo del programa económico de Javier Milei y Luis Caputo, aunque ve algunos riesgos que todavía no se han disipado.

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Mientras las tasas de cauciones, Lecaps, plazos fijos y créditos a empresas ya corren por debajo de la inflación esperada, los préstamos a personas físicas todavía muestran retornos que prácticamente la duplican.

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La revista británica señaló que el Presidente enfrenta un deterioro en su imagen pública, cuestionamientos por investigaciones judiciales y una economía que volvió a mostrar señales de tensión. Además, alertó por el impacto de la caída de la actividad, el empleo y la inflación.

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La tregua en el Golfo es frágil, y se la pone a prueba. Trump quiere romper el cerco iraní y sus destructores van a proteger a los barcos comerciales a realizar el cruce. Teherán respondió por la fuerza. ¿Qué podemos esperar, Gekko? ¿Vuelve la guerra y escala el conflicto? ¿O es solo un entrevero puntual? ¿Cómo reaccionarán los mercados? ¿Se justifican los récords en fila?

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