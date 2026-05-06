Rebajas de aportes, beneficios a empresas y más: las claves del RIFL, el nuevo régimen de la reforma laboral para impulsar el empleo formal + Seguir en









El esquema apunta a incorporar trabajadores no registrados, desempleados y monotributistas, con condiciones y límites para evitar abusos.

Claves del nuevo régimen que busca ampliar la base del empleo formal

El Gobierno puso en marcha el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta con la que busca ampliar el empleo registrado a través de un esquema de reducción de cargas para los empleadores. La medida, reglamentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), estará vigente para las nuevas relaciones laborales que se inicien entre mayo de 2026 y abril de 2027.

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Uno de los puntos centrales del régimen es la rebaja de las contribuciones patronales durante un período de hasta 48 meses. El beneficio alcanza a los aportes destinados al sistema previsional, asignaciones familiares, el Fondo Nacional de Empleo y el PAMI, con una alícuota reducida que ronda el 5% para los empleadores alcanzados.

El gobierno de Javier Milei reglamentó el RIFL: qué es El programa está dirigido a la incorporación de trabajadores que no cuenten con empleo formal previo reciente. En particular, apunta a personas que no hayan estado registradas antes de diciembre de 2025, que se encuentren desempleadas en los últimos seis meses o que hayan sido monotributistas. También incluye a quienes provengan del sector público.

A su vez, el régimen establece límites para su aplicación. En el caso de nuevos empleadores, el beneficio podrá utilizarse hasta un máximo del 80% de la nómina. Además, no se permitirá acceder a las reducciones si se trata de reincorporaciones de personal desvinculado en los últimos 12 meses.

trabajo La medida estará vigente para contrataciones realizadas entre mayo de 2026 y abril de 2027.

El esquema también contempla mecanismos de control para evitar prácticas abusivas, como la sustitución de trabajadores o la creación de nuevas razones sociales con el mismo personal. Las empresas que incurran en estas conductas o que estén incluidas en el registro de empleadores con sanciones laborales quedarán excluidas. Con este paquete de incentivos, el Ejecutivo apuesta a reducir la informalidad y dinamizar el mercado laboral, en un contexto en el que la creación de empleo formal aún muestra señales de debilidad. El éxito del régimen dependerá, en gran medida, de su capacidad para traducir los beneficios fiscales en nuevas contrataciones efectivas. Trabajo contrato contratación.jpg Cada trabajador incorporado genera el beneficio una única vez dentro del esquema. Las claves del RIFL, el régimen para impulsar el empleo registrado Menos cargas para contratar: el régimen reduce las contribuciones patronales a cerca del 5% sobre los nuevos empleos.

el régimen reduce las contribuciones patronales a cerca del 5% sobre los nuevos empleos. Beneficio extendido: la rebaja se mantiene durante 48 meses desde el alta del trabajador.

la rebaja se mantiene durante desde el alta del trabajador. Solo para nuevas relaciones laborales: aplica exclusivamente a nuevas contrataciones , no a plantillas ya existentes.

aplica exclusivamente a , no a plantillas ya existentes. Ventana de vigencia acotada: rige para incorporaciones realizadas entre mayo de 2026 y abril de 2027 .

rige para incorporaciones realizadas entre . Foco en trabajadores sin empleo formal: incluye a personas no registradas previamente, desempleados recientes y monotributistas.

incluye a personas no registradas previamente, desempleados recientes y monotributistas. También alcanza a ex empleados públicos: permite su incorporación al sector privado con beneficios.

permite su incorporación al sector privado con beneficios. Tope para nuevos empleadores: el incentivo puede aplicarse hasta un 80% de la nómina en empresas nuevas.

el incentivo puede aplicarse hasta un en empresas nuevas. Un beneficio por trabajador: cada empleado genera el incentivo una sola vez .

cada empleado genera el incentivo . Evita “recontrataciones ficticias”: no se permite usar el régimen para reincorporar personal desvinculado en los últimos 12 meses .

no se permite usar el régimen para reincorporar personal desvinculado en los últimos . Controles y sanciones estrictas: quedan afuera empresas con sanciones laborales y se penalizan abusos con pérdida del beneficio, multas e intereses. El RIFL completo Resolución General 5844/2026 RIFL