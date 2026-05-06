Donald Trump suma gestos de distensión en el momento de mayor acercamiento a Irán por el fin de la guerra

La Casa Blanca avanza en negociaciones con Irán para un acuerdo preliminar mientras Trump pausa el operativo naval en el estrecho de Ormuz como gesto de distensión en medio del conflicto.

Estados Unidos e Irán avanzan en un acuerdo preliminar en medio de señales de desescalada del conflicto.

Estados Unidos e Irán están cerca de cerrar un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra, mientras la Casa Blanca intensifica las negociaciones y el presidente Donald Trump ordena suspender la escolta de buques en el estrecho de Ormuz , en una señal concreta de distensión tras semanas de escalada militar.

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La Casa Blanca cree que está a punto de alcanzar un memorándum de entendimiento de una página con Irán, con el objetivo de frenar el conflicto y abrir una instancia de negociaciones más profundas sobre el programa nuclear. Según fuentes citadas por Axios, se trata del momento de mayor acercamiento entre ambas partes desde el inicio de la guerra.

El posible acuerdo incluiría compromisos sensibles: Irán aceptaría una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear , mientras que Estados Unidos levantaría sanciones económicas y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados . Además, ambas partes avanzarían en la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz , una vía clave para el comercio energético global.

El posible acuerdo incluiría una moratoria al enriquecimiento nuclear por parte de Irán y el levantamiento de sanciones.

Sin embargo, todavía no hay nada firmado. Washington espera respuestas de Teherán en las próximas 48 horas sobre puntos centrales del entendimiento.

Donald Trump frena la escolta de buques y apuesta por la negociación

En paralelo a las negociaciones, Trump decidió suspender temporalmente la operación militar de escolta de buques, llamado "Proyecto Libertad" en el estrecho de Ormuz, una de las zonas más sensibles del conflicto. La medida fue interpretada como un gesto político para facilitar el cierre del acuerdo.

"Hemos acordado mutuamente que, aunque el bloqueo seguirá en pleno vigor y efecto, el Proyecto Libertad se suspenderá durante un breve periodo de tiempo para ver si el acuerdo puede ultimarse y firmarse", escribió el mandatario en redes sociales.

La decisión llega después de que el estrecho permaneciera prácticamente cerrado, afectando cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y generando una fuerte crisis energética global. Tras el anuncio, el precio del crudo cayó por debajo de los 100 dólares por barril, reflejando expectativas de alivio en los mercados.

Proyecto lIBERTAD EEUU ORMUZ La suspensión del operativo naval fue interpretada como una señal política para facilitar el diálogo.

Señales de distensión, pero con tensión latente

Aunque desde Washington destacan avances, el escenario sigue siendo frágil. No hubo una reacción inmediata desde Teherán, y en las últimas horas se registraron incidentes aislados en la región, incluyendo ataques denunciados por Emiratos Árabes Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que la fase principal de la ofensiva ya terminó: "La Operación Furia Épica ha concluido", afirmó, y agregó: "No estamos deseando que se produzca una situación adicional".

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguró que el alto el fuego continúa vigente, aunque bajo estricta vigilancia: "En este momento, el alto el fuego se mantiene sin duda, pero vamos a estar muy muy atentos".

estados unidos iran donald trump mojtaba jamenei Persisten focos de tensión en la región mientras continúan los esfuerzos diplomáticos internacionales.

Un conflicto con impacto global que busca un punto de inflexión

La guerra, que ya dejó miles de muertos y se extendió más allá de Irán hacia Líbano y el golfo Pérsico, golpeó de lleno a la economía mundial. El Fondo Monetario Internacional advirtió que, incluso si el conflicto terminara de inmediato, las consecuencias económicas podrían extenderse durante varios meses.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos diplomáticos con mediación internacional, especialmente por parte de Pakistán, en un intento por sostener el diálogo entre ambas potencias.

En este contexto, la combinación de avances en la negociación y señales concretas de desescalada militar abre una ventana de oportunidad inédita, aunque el desenlace aún depende de decisiones clave que podrían definirse en cuestión de horas.