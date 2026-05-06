Los mercados celebran un posible acuerdo entre EEUU e Irán y el petróleo cae debajo de los u$s100 + Seguir en









La Casa Blanca cree estar cerca de firmar un memorándum para poner fin a la guerra con Teherán, lo que hizo disparar las acciones en los principales mercados del mundo. El crudo retrocede a su precio más bajo en tres semanas.

El precio de los barriles de crudo cae con fuerza ante la esperanza de que termine la guerra. Depositphotos

Ante los mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas , los principales índices de Wall Street suben con fuerza en la preapertura de este miércoles, al igual que los principales mercados bursátiles de Europa y de Asia, que cerraron al alza. Además, la novedad hizo desplomar el precio del petróleo en el mercado internacional, volviendo a perforar el piso de los u$s100.

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La Casa Blanca cree estar cerca de firmar un memorándum para poner fin a la guerra con Irán. Según un informe del medio Axios, Estados Unidos esperaba respuestas iraníes sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas. Una fuente pakistaní involucrada en las gestiones de paz confirmó la información a Reuters este miércoles.

Como consecuencia, el precio de los barriles de crudo cae con fuerza: el Brent baja 11% hasta los u$s98 - su valor más bajo en tres semanas - mientras que el desplome del WTI de EEUU es de 11,6%, hasta los u$s90,46.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Los mercados globales celebran la novedad de manera unánime. Depositphotos

Celebran los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 1,03% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,72%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,28% al alza.

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 3,23% y alcanza su máximo histórico. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 2,97% y el CAC francés acompaña con 3,27%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 2,49%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,22%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,17%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 6,45% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,38%.