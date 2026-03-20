El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 20 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 20 de marzo
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Mercados: el dólar cayó y quedó al filo de perforar los $1.390, pero las acciones y los bonos extienden pérdidas
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 20 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.390,50 para la venta.
Valor del CCL hoy, viernes 20 de marzo
El dólar CCL cerró a $1.470,51 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.8%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 20 de marzo
El dólar MEP cerró a $1.421,09 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 20 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.833.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 20 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.464,38, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 20 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.863, según Binance.
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