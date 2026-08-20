Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 20 de agosto

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo y quedó a un paso de los u$s10.000 millones acumulados en 2026, mientras las reservas volvieron a subir con fuerza.

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 20 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.497 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 20 de agosto El dólar CCL opera a $1.573,87 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.1%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 20 de agosto El dólar MEP opera a $1.522,29 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 20 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 20 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.585,11, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 20 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s69.273, según Binance.