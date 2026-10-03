Entre el "principio de revelación" y la movilización callejera, la oposición en Diputados tiene la agenda del mes Por Fernando Brovelli + Agregar ámbito en









En la sesión del 15 de octubre confluirán proyectos de discapacidad, morosidad y la derogación del DNU 70/2023, junto a la Marcha Federal Universitaria. En noviembre, llega el turno del oficialismo, que se guarda una carta en el Senado.

En una conferencia de prensa este año, la actual oposición legislativa expresó su conformación circunstancial.

"Fueron los votos nuestros los que llevaron a todo este despelote. Antes no pasaba. Entonces, que ahora nos escuchen": la frase, dicha a Ámbito por un diputado provincialista, retrata la coyuntura que atraviesa el Congreso en la actualidad: -algunas- provincias definieron posturas dialoguistas -en apariencia- más celosas para acordar con el Gobierno nacional, pero esperan garantías de la oposición para terminar de despegarse de Casa Rosada en una de las semanas parlamentarias más sensibles del año.

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La convocatoria a una sesión en Diputados para el jueves 15 de octubre volverá a canalizar la atención pública. "El interés social no se va a apagar porque la sesión sea en dos semanas, va a ir creciendo", calculó un justicialista, que apuntó como clave para sostener el debate en agenda el reclamo que irá frente a Tribunales el próximo 6 de octubre, encabezado por el centro de excombatientes del CECIM y en contra del último fallo de la Corte . El inusual día elegido para ir al recinto (en general, la Cámara baja sesiona martes o miércoles) tiene una explicación: coincide con la Marcha Federal Universitaria, que tenía previsto ir también a la sede de la Corte Suprema pero movió su ruta hacia el Congreso.

Además de la búsqueda de la derogación del DNU 70/2023, en esa sesión se tratarán la emergencia en discapacidad y una propuesta contra la morosidad. Para estos dos últimos temas, la operación que tiene que concretar la oposición es compleja: La Libertad Avanza cuenta con el dictamen mayoritario, por lo que debe perder la votación su proyecto en el recinto y, tras ello, que los disidentes alcancen 129 votos. Sus cálculos optimistas los muestran con 117 apoyos, con 17 indecisos por posicionarse, de los cuales sólo tres no responden a un gobernador. "A mí no me gusta esta actitud, pero el 15 de octubre aplicaremos el principio de revelación", dijo uno de los que firmó la convocatoria.

Los representantes salteños y misioneros del bloque Argentina Federal, junto al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. "Están negociando algo que el Gobierno no les va a dar", analizó otro referente del bloque peronista a este medio, en referencia a los habituales aliados provinciales. Su perspectiva tiene fundamentos. El proyecto de morosidad tuvo tres dictámenes: uno libertario, uno opositor y uno de los aliados oficialistas. Sólo estos dos tenían coincidencias en formular un programa de refinanciamiento para los endeudados. Por otro lado, cuatro gobernadores (que controlan 13 votos) ya se expresaron en contra de la derogación de la ley de Tierras, que se estableció por el fallo judicial de la Corte.

Esa mirada coincide con la declaración pública que encabezó el bloque Argentina Federal (AF) junto al MID (con 11 bancas combinadas, que aún no tienen postura) en donde expresaron que "verían con agrado" que el Ejecutivo excluya los artículos del Presupuesto 2027 en donde modifica el régimen de pensiones para personas con discapacidad. "No tienen autorización del Ejecutivo para su régimen, por eso los libertarios lo están postergando", interpretaron desde Provincias Unidas, misma bancada desde donde reconocieron que "podemos incluir alguna de las propuestas de los aliados provinciales para alcanzar la mayoría". "Se están pinchando sus proyectos", se esperanzó otro opositor. Desde AF, admitieron a este medio que metieron la lapicera en la redacción oficialista y en la opositora: el que contemple sus aportes se puede quedar con los votos.

El plan de La Libertad Avanza La Libertad Avanza también ofrece señales para alimentar las especulaciones de faltas de acuerdos, dado que viene postergando el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2027, cuya aprobación en el período de sesiones ordinarias ya se presenta como una utopía. La fecha inicial en la que tenían planificada darle media sanción era el 4 de noviembre, pero en la última semana admitieron que el objetivo se corrió al 17 de ese mes. "Se va a tratar en Diputados junto a la reforma electoral", apuntó una fuente libertaria. Representantes de La Libertad Avance en Diputados. Diputados Allí se encuentra la carta que tiene preparada el oficialismo para no ceder terreno parlamentario: este mes buscarán suspender las PASO en el Senado, en unas negociaciones que se intensificaron en el último viaje presidencial con gobernadores en Francia. La iniciativa de "Defensa de Soberanía Nacional", que se presentó como una patriada por Malvinas pero contiene reformas sensibles de seguridad interior, será el bastión de la narrativa libertaria en la Cámara baja, con el que se entusiasman obtener una aprobación en sesión el 21 de octubre. "Este reclamo no es la principal urgencia de la gente", consideró una habitual aliada, que se quejó: "Con ellos son todas charlas, pero nunca un compromiso". Una vez más, el pulso de las demandas provinciales definirá la tensión parlamentaria, cuyas discusiones podrán dejar marcas en la redacción final del Presupuesto 2027. La flexibilidad de la chequera oficialista, el alcance de las aspiraciones locales y, por qué no, la sensibilidad que provoque la movilización social terminarán de destrabar una sesión que volverá a acaparar la mirada pública.

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